أحمد الجيزاوي: 2241 ضابطًا حصلوا على الماجيستير في كلية الدراسات العليا

قال اللواء أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا داخل أكاديمية الشرطة إن إجمالي الضباط الحاصلين على درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا 2241 ضابطًا، ما بين مصريين وغيرهم، وإجمالي الحاصلين على درجة الدكتوراه 368 ضابطًا مصريًا.

وبالنسبة للأبحاث العلمية، أوضح الجيزاوي خلال المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا، أنه تم تقديم 464 بحثًا محكمًا بمجلة كلية الدراسات العليا، إضافة إلى 110 منح دراسية للماجستير للدارسين من الدول العربية.

وتابع: 155 شخصًا حاصلين على الدبلومات في مكافحة الجرائم المعلوماتية، و615 حاصلًا على الدبلومات في إدارة الأزمات والكوارث، و137 حاصلًا على الدبلومات في مكافحة التطرف والإرهاب، و833 حاصلًا على دبلومات في العلوم الجنائية.

وأطلقت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا تحت عنوان: “نحو تعليم أمني متميز”، وذلك داخل مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وحضر المؤتمر، عددًا من القيادات الأمنية داخل أكاديمية الشرطة، حيث انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعرضت وزارة الداخلية، خلال المؤتمر فيلمًا تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة، تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس، ثم مراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، لإعداد ضابط شرطي عصري في الوقت الحالي.