بورصة وشركات

أحمد الجندي: نقطف أولى ثمار استثمارات TCV في 2022 (فيديو)

أحمد الجندي مؤسس تنمية كابيتال فينتشرز في حوار مع برنامج CEO Level
أحمد علي 10:36 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 10:36 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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كشف أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز أCV، ان الشركة ستقطف أولى ثمار استثمارات صندوق TCV1 في عام 2022 المقبل، وذلك عقب مرور 4 أعوام من تأسيس الصندوق.

وأضاف في حواره مع برنامج CEO Level الذي يذاع حاليا على قناة جريدة المال على منصة اليوتيوب، أن الشركة دخلت في مباحثات مع الشركاء للتخارج الجزئي من بعض استثماراتها الـ5.

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وأوضح الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV، أن الشركة تفضل التخارج الجزئي عن نظيره الكلي لتمتع الشركات المستثمر بها حاليا بفرص ومعدلات نمو مستقبلية جيدة.

وأرجع توجه الشركة نحو التخارج الجزئي الى رغبة الشركة في إتمام الدورة الاستثمارية وتحقيق عوائد للمساهمين في الصندوق.

وأشار الجندي إلى أن حجم استثمارات صندوق TCV 1 المدار بواسطة الشركة، تخطى الـ 50 مليون دولار.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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