بورصة وشركات

أحمد الجندي: كوادر مصر الإدارية قادرة على نقل الشركات لمستويات كبيرة (فيديو)

أحمد الجندي مؤسس تنمية كابيتال فينتشرز في حوار مع CEO LEVEL
أحمد علي 10:21 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 10:21 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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أكد أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV، أن السوق المصرية مليئة بالكوادر الادارية التي اكتسبت خبرات كبيرة في عملها بالشركات متعددة الجنسيات على مدار أعوام طويلة، مشيرا إلى أن تلك الكوادر لديها الإمكانيات اللازمة لنقل الشركات وتحديدا فئة التصنيف العائلي والصغيرة إلى مستويات كبيرة سواء على مستوى التشغيل أو الحوكمة أو تغيير أسلوب الإدارة.

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وأضاف في حواره مع برنامج CEO Level الذي يذاع حاليا على قناة جريدة “المال” على منصة اليوتيوب، أن تلك الكوادر تواجه صعوبات تتمثل في انخفاض حجم الفرص المتاحة التي تمتلك التوجه القوي والرغبة في التحول لمستويات مرتفعة.

وأوضح الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV، أن حجم استثمارات صندوق TCV 1 يتخطى 50 مليون دولار، حيث تم الاستثمار في 5 شركات منذ تأسيس الشركة واطلاق صندوقها الاول في 2017.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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