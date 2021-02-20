أحمد البرازيلي : أتعاون مع مي كساب في «واقفة في ظهرك»

الأغنية للشاعر الغنائي علاء مناع، ويتم الاستقرار حاليا على الموزع الموسيقي الذي سيشرف عليها

كشف الملحن أحمد البرازيلي أنه يتعاون مع المطربة مي كساب في أغنية جديدة سيتم طرحها الأيام القادمة “واقفة في ظهرك”.

وأضاف ان الأغنية للشاعر الغنائي علاء مناع، ويتم الاستقرار حاليا على الموزع الموسيقي الذي سيشرف عليها.

وتابع قائلا إن الأغنية ستكون مفأجأة للجمهور الفترة المقبلة، ومن المحتمل أن تقوم مي كساب بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لعرضها للجمهور على القنوات الفضائية.

من ناحية أخرى، أشار البرازيلي إلى أنه يتعاون مع نجوم عديدين من مصر في أغنيات جديدة لهم منهم إيهاب توفيق ومصطفى قمر وغيرهم، حيث تعاون سابقا مع إيهاب في أغنية “أحلى ليلة”، وكذلك قدم أغنيات لعمرو دياب وغيرها من النجوم وحققت نجاحات كبيرة.