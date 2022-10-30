أحمد إمام: تصدير 100 ألف سكنية تعادل 15 مليون ليلة سياحية 

قال أحمد إمام، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري، إن تنفيد خطة التصدير العقاري بشكل سليم سيكون له عوايد ماليه ضخمة، سواء للحكومة أو المطور العقاري، لافتًا إلى أن إحدى الدراسات الدقيقة كشفت أن بيع 100 ألف وحدة سكنية، تعادل 15 مليون سياحة، ومن ثم فإن هذا العائد يعادل تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، إلى أن عدم التوسع في هذا الأمر هو نتيجة بعض المعوقات، منها تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، فضلًا عن وضع خطط تناسب عملاء هذه الفئة.