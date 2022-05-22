أحمد إبراهيم: 70 ألفا و930 معتمرا سافروا من خلال بوابة العمرة المصرية

قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن إجمالي عدد المعتمرين الذين تم سفرهم من خلال البوابة على مدار موسم العمرة المنصرم، بلغ نحو 70 ألفا و 93 معتمرا.

وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر المنعقد حاليا بغرفة شركات السياحة، لشرح أهمية البوابة وفائدتها للمواطنين الراغبين في أداء المناسك، أنه قام بتنفيذ تلك البرامج للمعتمرين نحو 1381 شركة سياحية مسجلة ومعتمدة على البوابة.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت اليوم الأحد، عن إصدار قرارات وزارية بمعاقبة 9 شركات سياحة قامت بتنظيم رحلات عمرة للمواطنين بالمخالفة لقانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.

وتضمنت هذه الإجزاءات إلغاء ترخيص شركتين، وإلغاء فروع شركتين أخريين، وإيقاف 5 شركات إيقافا كليا لمدة عام وذلك نظراً لقيامها بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، مما يعد تحايلاً وضياعاً لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة.