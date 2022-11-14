أحمد إبراهيم يكتب (وثائق تأمين الحياة أفضل طريقة لمواجهة التضخم)

يعد التضخم فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس. ويتم التعبير عنها عادة بأنها التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس.

تأثير التضخم على تأمين الحياة

تأثر نشاط تأمين الحياة مثل باقى الأنشطة بالتضخم العالمى و أثر بالسلب على الطلب و القدرة على سداد أقساط وثائق تأمين الحياة، مما ادى إلى تراجع كبير فى إجمالى الأقساط و عدد المشتركين الجدد و كذلك تزايد عمليات التصفية فى الوثائق السارية.

وقد أعلن البنك المركز المصرى أن نسبة التضخم فى خلال شهر اغسطس 2022 وصلت 16% .

ولكى يقف تأثير التضخم يجب ترشيد الإنفاق إلا فى الضروريات فقط و زياده الدخل وكذلك يجب زياده عائدات الادخار و الاستثمار فضلا عن شراء الأصول.

هل وثيقة تأمين الحياة من الأصول المملوكة للشخص؟ والإجابة هى (نعم ) مع أنها تعتبر أصل غير ملموس.

دور وثيقة التأمين فى مواجهة التضخم

وتتوافر فى وثائق تأمين الحياة كافه الطرق و السبل للتغلب على التضخم من خلال وثائق تأمين الحياة يمكن للعميل الادخار حتى لو مبلغ بسيط حسب الدخل و لكن هذا الميلغ هو ما سيتم تحويله أو تحويل أجزاء منه إلى الاستثمار، وهنا تأتى دور شركات التأمين فى اختيار أنواع استثمار تساعد العميل فى زياده مدخراته مع مرور الوقت.

أحمد إبراهيم مدير وكالة أول بشركة الكويت للتامين.

كما يجب على العميل فهم أنه اشترى إرث أو تركة أو أصول فى حاله اشتراكه فى وثائق تأمين الحياة مما يعنى أنه قام بزيادة ممتلكاته فى حالات التضخم من خلال قسط التأمين.

وفى فترات التضخم يقوم العميل بأكبر خطأ وهو تصفية الوثيقة سارية المفعول مع أنها بالعكس أفضل وقت لزيادة قيمة الاشتراك و استغلال التضخم فى زيادة فرص الاستثمار المتاحة.

ويعتبر الاستثمار فى فترات التضخم و انخفاض أسعار الأسهم و خلافه فرصة ذهبية لتكوين ثروة.

وللأسف فى فترات التضخم يختار بعض العملاء عدم الاشتراك فى وثائق التامين نظرا لتغير الظروف الاقتصادية و زيادة تكلفة المعيشة و لكن لو أمعن النظر و تساءل ماذا لو حدث تضخم بعد 10 سنوات و لم أترك لأولادى أو أسرتى اى مصدر للدخل؟ كيف سيكون الحال؟

و هنا فى حالة اشتراكه بوثيقة تأمين حياة تضمن الشركة حياة كريمة لاسرته من خلال مبلغ التعويض مما يساعدهم على تخطى مثل هذه الظروف الاقتصادية.

ويعتبر التضخم هو درس للجميع ان يؤمن مستقبله المالى و مستقبل اسرته من بعده.

ويعد عدم وجود وعى تأمينى لدى البعض من العملاء المهتمين بتأمين الحياة يؤدى إلى قرارات خطأ فى الاستمرار أو شراء وثائق تأمين جديدة.

و هنا يأتى دور شركات التأمين فى زياده الوعى و تقديم النصائح الصحيحة للعميل فى استغلال التضخم لمصلحة العميل.

مدير وكالة أول بشركة الكويت للتامين.