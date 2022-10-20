أحمد إبراهيم يكتب .... التسويق الإلكترونى والتأمين

مما لا شك فيه أن تطور التسويق بشكل كبير و خصوصا منذ عام 2010 و الارتباط الوثيق بين التسويق و الطرق الحديثة فى التكنولوجيا أصبح التسويق الرقمى فى المرحلة الأخيرة يمثل طفرة ومؤثرا بشكل كبير على الخطط التسويقية للشركات، إلا أن التأمين بشكل عام له طبيعة مختلفة و تأمينات الحياة بشكل خاص لا يزال يعتمد فى عمليات التسويق و البيع فيها على الطرق التقليدية من خلال (وكلاء ووسطاء التأمين ) .

التحديات بين التكنولوجيا و شركات التامين

حيث أن من الأهداف الأساسية لأى خطة تسويق هو خلق المنفعة ( منفعة المنتج للعميل ) و هو ما يصعب فى تأمينات الحياة خلق هذه المنفعة من خلال التسويق الالكترونى.

أيضا من ضمن التحديات التى تواجهها التكنولوجيا مع برامج تأميناة الحياة هو وجود عشرات البرامج التأمينية التى تختلف أسعارها ويتم دراسة كل طلب تأمينى منفصل ممكن يمكن تسعيره بتسعير مختلف و خصوصا برامج التامين بالقيمة النقدية.

من ضمن التحديات الكبيرة هو الحفاظ على امن و سلامهةالمعلومات حيث تجمع شركات التأمين الكثير من المعلومات الخاصة بالعميل مثل ( الحالة الصحية – الحالة المالية – الحالة الاجتماعية – و خلافه من معلومات ) فى حاله اختراق هذه البيانات يؤدى إلى فقدان ثقة العملاء و الاضرار بالعلامة التجارية لشركة التأمين.

مميزات استخدام التكنولوجيا فى شركات التأمين

من أهم مميزات التسويق الإلكترونى هو تكلفته الرخيصة بالنسبة لباقى طرق التسويق و المبيعات

من خلال التسويق الإلكترونى يمكن الوصول إلى أسواق جديدة و شريحة من العملاء لم تكن مستهدفة من قبل.

تطوير العلاقة بين العملاء القدامى و شركه التأمين من خلال ضمان عملية ولاء العملاء .

الحفاظ على العلامة التجارية لشركة التأمين والمساعدة فى معرفة احتياجات العملاء و تطوير المنتجات.

تأمين

إعداد استراتيجيات و خطط التسويق فى شركات التأمين لابد من إعادة النظر فيها حيث يجب أن تستخدم التكنولوجيا بشكل أكبر حيث ستكون المنافسة شرسة و تحديد حصص السوق ستكون بناء على قدرة الشركات فى التطورالتكنولوجى.

التكنولوجيا و التجارة الالكترونية أصبحت واقعا لا يمكن الهروب منه او عدم الاهتمام به لذا يجب ان تستثمر شركات التأمين فى هذا القطاع لأنه هو مستقبل التبادل التجاري و كذلك مؤثر بشكل كبير على قرار شراء وثيقة تأمين من عدمه و اصبحت مواقع التواصل الاجتماعى تساعد العملاء فى تفضيل الشراء من شركة او غيرها نتيجة تجارب عملاء سابقين .

وهنا 59 مليون مستخدم للانترنت في مصر عام 2021 كما يوجد 53 مليون شخص يستخدمون موقع فيسبوك فى مصر.

احتلت مصر المركز الحادي عشر عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي بمتوسط زمني يصل إلى ٣ ساعات و١٣ دقيقة يوميًا وتعتبر هذه الاحصائيات فرصة ذهبية لشركات التأمين للوصول إلى قاعدة كبيره من العملاء.

مدير وكالة أول بشركة الكويت للتامين