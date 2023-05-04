أحمد أمين يقدم للجمهور سوبر زيرو بعد نجاح الصفارة في رمضان

حقق النجم الكوميدي أحمد أمين بموسم رمضان هذا العام نجاحا كبيرا بمسلسل ” الصفارة” اخراج علاء اسماعيل ، وشاركه بطولته النجم الشاب طه دسوقي الذي أشاد به الجمهور بمواقع التواصل بدوره في المسلسل .

ويعود أحمد أمين بعد نجاح الصفارة الفترة القادمة بفيلمه السينمائي الجديد ” سوبر زيرو” ، ويتعاون فيه مع النجم هشام ماجد وسيبدأ تصوير أولى مشاهد الفيلم خلال الفترة المقبلة استعداد لطرحه بدور العرض السينمائي نهاية هذا العام .

فيلم سوبر زيرو سيناريو وحوار محمود عزت واخراج عمرو سلامة ، ويتميز بطابع الكوميديا والأكشن في قالب اجتماعي .