أحمد أمين يعلن عن إنتاجه لمسلسل كرتون جديد

أعلن الفنان أحمد أمين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن نيته لتصوير مسلسل كرتونى جديد للأطفال.. وقال طول الوقت عندي حلم مستمر إني أرجع أعمل عمل فني للأطفال وفي دماغي أفكار كتير بتتحول لمشاريع على الورق والخطط تتأجل زي مشاريع تانية كتير.. بس مع القلق اللي جوانا كلنا على ولادنا من المحتوى اللي بيتقدملهم واللي هو منغير بدايل تقريبا، حسيت إن ده وقتها وقررت اتكل على الله.. وأشمر وأبدأ شغل فورا وبشكل عاجل في مسلسل كرتون جديد للأطفال.. قريب جدا هتتعرفوا على تفاصيل أكتر.. العمل هايكون من إنتاجي ورزقي على الله.. ويارب يطلع للنور قريب ونتعاون مع فنانين وجهات حابة فعلاً تطلع شغل يستحقه أطفالنا ومستقبلهم.. دعواتكم لأولادنا.. ربنا يحفظهم ويحفظ عقولهم.

جاء هذا البوست فى توقيت السوشيال ميديا وجروبات الأمهات تتطالب بإنتاج مسلسلات كرتون مصرية بعد أن كشفت شركة ديزني الشهيرة أنها تستهدف بحلول نهاية العام الجاري، أن تكون نصف الشخصيات الكرتونية التي تقدمها شركتها على الأقل من المثليين و المتحولين جنسيًّا، وهو ما أثار خوفا لدى آباء وأمهات وانقسام بين من يراه تحولا خطيرا يجب أن يصاحبه قلق مشروع وبين من يعتبر المخاوف وصاية مرفوضة.