أحمد أمين يبدأ مسلسل «صفارة» لعرضه خلال رمضان

يقوم النجم أحمد أمين حاليا بعقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج علاء اسماعيل للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسله الرمضاني القادم” صفارة، حيث يبدأ تصوير مشاهده الأولى في العمل ابتداء من يناير القادم ، وذلك استعدادا للعرض الأول في شهر رمضان القادم .

العمل مكون من 15 حلقة فقط ، ويشارك فيه العديد من الفنانين الذين يتم اختيارهم حاليا مع المخرج علاء اسماعيل ، ويعتبر المسلسل أولى بطولات أحمد أمين في الدراما التليفزيونية ، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة عقب اكتمال قائمة الممثلين.

يذكر أن آخر عمل فني شارك فيه أحمد أمين كان مسلسل جزيرة غمام مع النجمان طارق لطفي ومي عز الدين وعرض رمضان 2022 ، وحقق بدوره الشيخ عرفات نجاحا كبيرا واشادة من الجمهور والنقاد ، المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال واخراج حسين منباوي .