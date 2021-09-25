ثقافة وفنون

أحمد أمين في الموسم الرابع لأول برنامج واقعي عربي عن العائلة «الفاميليا»

من مفاجآت البرنامج للجمهور ظهور النجوم أكرم حسني ومي كساب
رحاب صبحي 7:55 م, السبت, 25 سبتمبر 21 7:55 م, السبت, 25 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهى الفنان أحمد أمين من تصوير الموسم الرابع من برنامجه “الفاميليا”، والذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تلفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، متفردًا في هذا الموسم بالكثير من المفاجآت للجمهور، أهمها ظهور النجوم أكرم حسني، ومي كساب ضيوفاً لأمين مع فرد من أفراد أسرتهم.

نجح برنامج الفاميليا خلال 3 مواسم سابقة أن يقدم للأسرة دليلاً يمكنهم من تحسين علاقاتهم ببعضهم البعض، من خلال مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم والروابط التي تجمع بينهم، مقدماً بعض المعلومات والنصائح المعتمدة على بحث علمي، يضيف لها أمين من روحه الطابع الكوميدي المحبب للجمهور. يشهد الموسم الرابع من الفاميليا تغييرات من حيث الشكل والمحتوى، حيث يناقش البرنامج بصورة مختلفة عن ما شاهدناه من قبل موضوعات قريبة تؤثر بشكل يومي على حياتنا العائلية، ويناقش تساؤلات تعمل مجتمعة على تشكيل المجتمع الذي نعيشه.

اقرأ أيضا  محمد رمضان يتعاقد على مسلسل مع المنتج محمد السعدى فى رمضان 2022

 ومن المقرر عرض الحلقات الجديدة من الفاميليا مطلع شهر أكتوبر القادم. يقدم البرنامج من خلال المعايشة الواقعية للأسر المستضافة تجربة فريدة من نوعها تحمل الكثير من الرسائل المؤثرة، واللحظات المميزة بين الآباء وأبنائهم، حيث يقضون يوما كاملاً سوياً في تجربة قد لا تتكرر سوى مرة في العمر ليعيدا اكتشاف علاقتهم مرة أخرى، ويقدموا الدافع لكل الأسر المشاهدة للحلقات للمشاركة، وتطبيق الأفكار المطروحة في كل حلقة مع أفراد أسرتهم.

اقرأ أيضا  لجنة الاختيار بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها بمشاهدة أفلام الدورة 11

البرنامج فكرة المنتج رامي السكري ويخرجه علاء إسماعيل، وإنتاج شركه رايم برودكشنز بالشراكة مع شركة منجم وويل سبرنج، وتأتي شركة دوت كوم كوكيل إعلاني لشركه رايم، وبرعاية شركة العربي. ويعرض الفاميليا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وسناب شات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

لجنة الاختيار بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها بمشاهدة أفلام الدورة 11

رحاب صبحي 6:54 م, السبت, 25 سبتمبر 21

مبادرة السيسي لتحسين أحوال الفئات الإبداعية.. منظومة حماية تدعم قيمة أهل الفن

رحاب صبحي 9:41 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

محمد رمضان يتعاقد على مسلسل مع المنتج محمد السعدى فى رمضان 2022

رحاب صبحي 8:52 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

حفل أوركسترا فؤاد ومنيب فى ساقية عبدالمنعم الصاوى أول أكتوبر القادم

رحاب صبحي 9:11 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

عادل إمام في الكوميديا المميزة «العرّاف» يومياً على MBC مصر

رحاب صبحي 8:52 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

بين المؤكد والنافي .. حقيقة خبر وفاة الفنان سمير صبري

سلوى عثمان 8:35 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21