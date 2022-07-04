أحمد أسامة : «فرصة» تتفاوض مع 5 بنوك للحصول على تسهيلات بقيمة مليار جنيه

قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل، إن شركة «فرصة» التابعة لها – تتفاوض حاليًا مع 5 بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون حاليا مع 15 بنكًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إجمالي التمويلات التي رصدتها «فرصة» للعملاء تخطت 350 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، موضحا أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى 130 ألف عميل حاليًا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه حتى نهاية 2023.

وذكر أن عدد التجار على التطبيق وصل إلى 500 تاجر، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول بعدد التجار إلى 1000 تاجر.

