أحمد أبو السعد : صندوق «az gold» مفتوح للاستثمار لمختلف المستثمرين ويخضع للتسعير المحلي

قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي بشركة “أزيموت مصر لإدارة الأصول”، إن صندوق az gold مفتوح للاستثمار لمختلف المستثمرين في السوق المحلية وخارجها بالعديد من الدول بحد أدنى للوثيقة يبدأ من 10 جنيهات من جهات التلقي المختلفة ومن بينها ” مباشر لتداول الأوراق المالية” و “الأهلي فاروس” و “ثاندر” و “أزيموت” وغيرهما.

ولفت إلى أن صندوق az gold لا يقوم بتوزيع عوائد دورية، وسيُخصص للاستثمار في السبائك فقط ولا يستثمر في المشغولات أو أي شىء آخر، كما أنه سيتيح عمليات الاسترداد العيني بحد أدنى 50 جراما للعميل الواحد بتكلفة سيتم تحديدها لاحقًا.

وأوضح أبو السعد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جميع عمليات الصندوق تتم داخل السوق المحلية، ومن بينها عملية التسعير.

ونوه إلى أن صندوق az gold يشجع على الاستثمار طويل الأجل في المعدن النفيس.

كتبت : أسماء السيد وأحمد أبو سيف