أحمد أبو السعد : صندوق لوكسمبورج للأسهم حقق عوائد بنحو 44.5% منذ إطلاقه في مارس 2020

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي بشركة أزيموت مصر، إن صندوق AZ Equity-Egypt للأسهم؛ ومقرُّه لوكسمبورج، حقق عوائد بنجو 44.5% منذ إطلاقه خلال شهر مارس لعام 2020. تجدر الإشارة إلى أن “أزيموت مصر” كانت قد أطلقت صندوق AZ Equity-Egypt المتخصص فى الاستثمار بالأسهم المصرية خلال شهر مارس لعام 2020، ومقرُّه لوكسمبورج، ويبلغ حجمه بين 16 أو 17 مليون دولار.

على جانب آخر لفت أبو السعد إلى أن الصندوق حقق عائدًا منذ بداية العام الحالي 2021، بنحو 11.5%، لافتًا إلى أن هناك مستهدفات لزيادة حجم الصندوق ليصل إلى 100 مليون دولار بنهاية 2023.

تجدر الإشارة إلى أن “أزيموت مصر” كانت قد عقدت مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، للحديث عن خطتها بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، بحضور جيورجيو ميدا الرئيس التنفيذي المشارك للكيان الأم “أزيموت العالمية”