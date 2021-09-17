أحمد آدم يعود للتلفزيون بعد سنوات في موسم 2022

يعود بعد سنوات بعض الفنانين لتقديم مسلسلات تليفزيونية للجمهور في الموسم الدرامي القادم ، ومن بينهم الفنان الكوميدي أحمد آدم الذي يقدم للمشاهدين في موسم 2022 مسلسلا اجتماعيا كوميديا يتم التحضير له حاليا ، ويعود به آدم للدراما التليفزيونية والشاشة بعد غياب طويل .

كما يعود الفنان القدير محمد صبحي ايضا ببطولة مسلسل جديد ، يتناول طابعا اجتماعيا وليس كوميديا ، ويشهد الموسم الدرامي القادم عودة بعض الاسماء للشاشة الصغيرة بعد غيابهم لسنوات .

محمود قاسم : لو قام بتغيير جلده الفني سيحقق انتعاشة فنية لنفسه مرة أخرى

أعرب الناقد الفني محمود قاسم عن كون أحمد آدم يمكن ان يعود بقوة مرة اخرى للجمهور بمسلسله الجديد في الموسم الدرامي القادم 2022 ، لكن بشرط ان يغير جلده الفني تماما .

لانه استهلك نفسه فنيا في افلام سينمائية مختلفة السنين الماضية في شخصية ” الارموطي ” ولم تعد هذه الافلام تحقق أي نجاحا مع الجمهور حقيقة .

واشار قاسم الى ان محمد هنيدي استطاع بفيلمه الجديد النمس والانس تحقيق نجاحا كبيرا واستعادة نجوميته وبريقه في السينما الذي خفت منذ سنوات بسبب تقديمه لبعض الافلام التي لم تحقق نفس نجاح النمس والانس .

واكد قاسم ان ادم لو غير جلده الفني وقدم مسلسلا مختلفا من حيث القصة والسيناريو والاداء التمثيلي سيحقق انتعاشة فنية جديدة لنفسه ويضيف رصيدا جديدا مع الجمهور .

مجدي نور : عودته بعد سنوات بمسلسل 30 حلقة سيكون مغامرة فنية

وقال المنتج مجدي نور للمال ان أحمد آدم من الفنانين الذين حققوا بصمة جيدة في مجال الكوميديا في جيله ، لكنه ابتعد عن الشاشة لسنوات ولم يعد يقدم أي اعمال فنية تحقق جماهيرية كبيرة مثل باقي ابناء جيله الفني .

وأوضح أن آدم لو ركز جيدا في العمل الفني القادم الذي ينوي تقديمه سيعود لنجوميته التي حققها منذ سنوات في السينما والمسرح ، وسيلتف حوله مرة اخرى الجمهور .

ويضيف نور أن أحمد آدم حينما قدم برنامجا تليفزيونيا سابقا حقق به نجاحا كبيرا على شاشة الحياة ، لكن عودته بمسلسل مكون من 30 حلقة قد يكون ذلك مغامرة فنية كبيرة له وتحد حقيقي بعد غيابه لسنوات عن الشاشة .