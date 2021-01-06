ثقافة وفنون

أحمد آدم : «صابر وراضي» لا يشبه ما قدمته سابقًا.. ويحمل الكثير من المفاجآت

سيتم طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي الأيام المقبلة
أحمد حمدي 12:54 م, الأربعاء, 6 يناير 21 12:54 م, الأربعاء, 6 يناير 21

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قال الفنان أحمد آدم في تصريحات لـ«المال» إنه مشغول حاليًا بالإشراف على عمليات دوبلاج بعض مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “صابر وراضي ” الذي سيتم طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي الأيام المقبلة في عام 2021 ويعود به للسينما بعد سنوات.

وأشار إلى أنه لا يعلم حتى الآن موعد طرح الفيلم بالسينمات، فذلك أمر يحدده منتج الفيلم أحمد السبكي، لكن يتمنى ان يعرض قريبا للجمهور.

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وأكد آدم أن الفيلم يحمل مفاجآت فنية للمشاهدين، وليس مشاهد كوميدية أو إفيهات فقط، وإنما قصة انسانية واجتماعية ولا يشبه أفلامه السينمائية التي قدمها في مسيرته الفنية السابقة.

ولفت أيضًا إلى أنه مستمر في تصوير الحملة الإعلانية لوزارة الصحة التي تعرض حاليًا على القنوات الفضائية وتشاركه فيها الفنانة هالة صدقي .

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حيث حقق برومو فيلم صابر وراضي مشاهدة كبيرة على يوتيوب فور طرحه نهاية عام 2020 ، واثار بوستر الفيلم ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا.

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بقلم أحمد حمدي

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