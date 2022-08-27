«أحلى حاجة فى الدنيا».. شيرين تنهى خلافها مع عمرو دياب بعد 5 سنوات

قررت النجمة شيرين عبد الوهاب إعلانها للجمهور إنهاء خلافها مع النجم عمرو دياب الذي استمر بينهما لـ 5 سنوات ، وذلك بقيامها بنشر ستوري عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” معلقة ” عمرو دياب أحلى حاجة في الدنيا “.

وتفاجأ الكثيرين بما كتبته شيرين عبر حسابها لتؤكد أن علاقتها بدياب جيدة وليس كما يتصور الجمهور أنها متوترة بسبب هجومها عليه عام 2017 في حفل زفاف النجمين عمرو يوسف وكندة علوش بأسوان بحضور نجوم الفن في ذلك الوقت حينما قالت ” خلاص كبر وراحت عليه واحنا اللي جايين في إشارة منها للحديث عن عمرو دياب ” .

ولم ينته الأمر على ذلك، بل حاولت تبرير تصريحاتها خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية “ON E”، وقالت إن المطرب عمرو دياب فنان كبير ولكنه أساء لها ما دفعها لرد الإساءة، مشددة على أنها واجهت “الهضبة” خلال اتصال هاتفى بينهما ولكنه ضحك.

ورداً على سؤال عمرو أديب بشأن أن الجميع يقول بأن “الهضبة”، لم تصدر منه إساءة لكى بينما أنت تواصلين الهجوم عليه، قالت شيرين عبد الوهاب: “هو عمرو غبى علشان يطلع يغلط قدام الناس.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلا مساء يوم السبت الماضي في ختام الدورة السادسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، وسط احتفاء كبير بها من الجمهور التونسي.