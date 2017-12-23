أحلام كلارا وإبهار ألعاب عيد الميلاد في كسارة البندق بالأوبرا

ولاء البري:

تحتفل دار الأوبرا المصرية بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل فى خمس حفلات تبدأ الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 26، 27، 28 ، 29 ، 30 ديسمبر على المسرح الكبير.

باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب اجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر ابهار فنية متنوعة بالاضافة الى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب وقصة البالية التى تدور حول احلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الالعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد واعجابها باللعبة التى تحطمت على يد اخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد الى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول الى امير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد .

المعروف ان باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيتر سبورج ويعد احد اهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه اوبرا القاهرة التى قدمته لاول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وازياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكى.