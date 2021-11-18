«أحلام سعيدة» يجمع أبطال «سرايا عابدين» بعد سنوات

يعود أبطال المسلسل التاريخي سرايا عابدين الذي أنتجته "إم بي سي" منذ سنوات وعرض للجمهور على شاشتها في رمضان 2014 للعمل مرة ثانية بعد هذه السنوات في مسلسل أحلام سعيدة ، حيث يتعاون للمرة الثانية الفنانة يسرا وغادة عادل مع…

يعود أبطال المسلسل التاريخي سرايا عابدين الذي أنتجته “إم بي سي” منذ سنوات وعرض للجمهور على شاشتها في رمضان 2014 للعمل مرة ثانية بعد هذه السنوات في مسلسل أحلام سعيدة ، حيث يتعاون للمرة الثانية الفنانة يسرا وغادة عادل مع المخرج عمرو عرفة في المسلسل الجديد بعد أن قدموا معا سرايا عابدين وضم أيضا وقتها كوكبة من الفنانين مثل نيلي كريم ونور وغيرهم .

مسلسل “أحلام سعيدة” يشهد تجربة فنية جديدة بين يسرا والمنتج جمال العدل من جديد بعد مسلسلات كثيرة قدمتها مع العدل خلال السنين الماضية مثل الحساب يجمع وفوق مستوى الشبهات وغيرها .

مها متبولي : عودته للتليفزيون بعد 6 سنوات بالطبع ستكون إضافة كبيرة لمسلسل يسرا الجديد

وأعربت الناقدة مها متبولي أن عمرو عرفة برعم عدم تقديمه لمسلسلات كثيرة مقارنة بأعماله السينمائية في مسيرته الفنية ، إلا أنه يعتبر من المخرجين المميزين في مصر وله رؤية جيدة للعمل الفني الذي يقدمه وأخرج العديد من الأفلام المميزة مثل حلم عزيز لأحمد عز والسفارة في العمارة لعادل إمام وابن القنصل لأحمد السقا وغيرها .

وأوضحت ان عودته للتليفزيون بعد 6 سنوات بالطبع ستكون إضافة كبيرة لمسلسل يسرا الجديد أحلام سعيدة ، لاسيما بعد تراجع مستواها في مسلسلها الأخير ” حرب أهلية ” الذي عرض رمضان الماضي ولم يحظ بنفس مستوى نجاح مسلسلاتها السابقة .

وأشارت إلى أن التعاون بين غادة عادل ويسرا وعمرو عرفة بعد هذه السنين من مسلسل سرايا عابدين ، سيكون له طعم مختلف، حيث إن الثلاثة قدموا بعد سرايا عابدين تجارب فنية متنوعة في السينما والدراما وكل واحد فيهما نضج أكثر وأصبح يمتلك خبرة أكبر من السابق ، بالتالي سيظهر ذلك للمشاهد على الشاشة في الموسم القادم من حيث اختلاف الأداء التمثيلي والصورة أيضا .

دعاء حلمي : عودة مخرجين كبار أمثال عمرو عرفة في الموسم القادم سيحقق ثراء على الشاشة

وأوضحت الناقدة دعاء حلمي أن المخرج عمرو عرفة الكثير من صناع الدراما المصرية يشتاقون للعمل معه منذ فترة طويلة لكونه كان بعيدا عن تقديم الأعمال الدرامية .

وتابعت قائلة عودة مخرجين كبار أمثال عمرو عرفة ومحمد ياسين وغيرهم في الموسم الدرامي القادم سيحقق ثراء كبيرا على الشاشة في الصورة والتكنيك الذي ستظهر به مسلسلاتهم .

وأكدت أننا كنا نتمنى منذ فترة طويلة أن يعود المخرجين الكبار للدراما ومنهم محمد فاضل الذي سيعود قريبا أيضا في عمل درامي ، والجمهور هو الحكم على المحتوى المقدم في هذه المسلسلات سواء أحلام سعيد أو غيره من الأعمال التليفزيونية التي تعيد مخرجين مهمين للعمل بالشاشة الصغيرة .