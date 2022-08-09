أحلامهم هي واقعنا.. الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

ونشر الجزيرة الإماراتي فيديو إعلان التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، معلقين عليه: أحلامهم انتهت.. وأحلامهم هي واقعنا، في إشارة للشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن اقتراب بن شرقي من التوقيع لعدد من الأندية داخل مصر والوطن العربي.

وأعلن بنشرقي نهاية مشواره مع الزمالك عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ النادي عقب الفوز على الأهلي مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف، بعد أن توّج في وقت سابق مع القلعة البيضاء بالدوري المصري، إلى جانب السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية.