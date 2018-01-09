أحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين في فض النهضة

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة 379 متهمًا بأحكام تتراوح بين المؤبد والمشدد 15 عامًا والسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة". وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح داوود وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمد محمود أ

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة 379 متهمًا بأحكام تتراوح بين المؤبد والمشدد 15 عامًا والسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح داوود وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمد محمود أُسندت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الــ 379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير فى السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.