أحكام متفاوتة فى قضية أحداث البحر الأعظم

نجوى عبد العزيز أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها بمعاقبة المرشد محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، بالسجن المؤبد، وعاقبت باسم عودة بالمشدد 15 سنة، ومعاقبة هشام كامل، وجمال فتحي وأحمد ضاحي 10 سنوات، في اتهامهم بالتح

نجوى عبد العزيز



أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها بمعاقبة المرشد محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، بالسجن المؤبد، وعاقبت باسم عودة بالمشدد 15 سنة، ومعاقبة هشام كامل، وجمال فتحي وأحمد ضاحي 10 سنوات، في اتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث البحر الأعظم» بعد عزل محمد مرسي.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف، والإرهاب، والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

وأسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة، والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.