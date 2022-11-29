 أحكام بالمشدد من 5 إلى 10 سنوات للمتهمين في قضية «فيديو الكفن»

أصدرت محكمة الجنايات بشمال القاهرة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فيديو الكفن” بعين شمس، والمتضمن بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الـ 3 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومن الـ 4 إلى الـ 6 بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم الـ 7 إلى الـ 12 بالسجن سنتين، وعلى باقى المتهمين بالبراءة في القضية .

وكان أمر إحالة 34 متهمًا في القضية إلى محكمة الجنايات قد كشف عن إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفيديو الكفن، إلى محكمة الجنايات وأن الـ 34 متهمًا احتجزوا 3 أشخاص واستعرضوا القوة بالأسلحة النارية ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم: عاطف ح ع، رجل أعمال ومالك باخرة نيلية ، وم ح ع، وإ ع ح، بطريق التحايل.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمينِ الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبةً منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأشار إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

كما حازوا وأحرزوا ذخائرَ مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها، كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم، بأن التقطوا لهم صور تسجيل مرئي بغير رضاهم في مكان خاص، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق، وذلك دون رضاء المجني عليهم، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية التسجيل المرئي للمجني عليهم.

كتبت – نجوى عبد العزيز