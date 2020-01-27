أحكام بالمؤبد والمشدد بقضية ولاية سيناء.. وبراءة 7 بينهم لاعب أسوان السابق

شمل الحكم معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 17 متهماً بالسجن المشدد 3 سنوات، وحبس مُتهم سنة مع الشغل.

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلي عمارة، اليوم الإثنين، حكمها فى قضية خلية تنظيم ولاية سيناء ببراءة 7 مُتهمين بينهم حمادة السيد مدافع أسوان، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لثلاث متهمين، والمشدد 10 سنوات لأربع متهمين.

وشمل الحكم معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 17 متهماً بالسجن المشدد 3 سنوات، وحبس مُتهم سنة مع الشغل.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين اتهامات أنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018، بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء، وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلي بأن تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية.

وأضافت: تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.

نجوى عبد العزيز