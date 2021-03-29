أحكام بالمؤبد والسجن المشدد لـ9 متهمين في «خلية داعش عين شمس»

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة جنايات القاهرة دائرة إلارهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها بإدانة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ”خلية داعش”.

وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد لـ6 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين وقضت بوضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

كشفت تحقيقات النيابة العام في القضية، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمان الأول والثاني جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وإنشاء خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، والاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية في معسكرات تدريبية تتبع لتنظيم داعش في الخارج.

وأضافت التحقيقات بقيام المتهمين من الثاني وحتى التاسع بجمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، كما جهزوا لارتكاب جريمة إرهابية.