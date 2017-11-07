أحزاب وشخصيات عامة تتضامن مع المحاميات في التعيين بمجلس الدولة

إيمان عوفأعلن العشرات من الأحزاب والشخصيات العامة عن تضامنهم مع مطالب المحاميات، وحقهن في التعيين بمجلس الدولة.تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2017، القضية التي أقامتها المحامية أمنية جاد الله دفعة 2013، والحاصلة على ماجيستير في القانون

إيمان عوف

أعلن العشرات من الأحزاب والشخصيات العامة عن تضامنهم مع مطالب المحاميات، وحقهن في التعيين بمجلس الدولة.

تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2017، القضية التي أقامتها المحامية أمنية جاد الله دفعة 2013، والحاصلة على ماجيستير في القانون العام 2015 حول استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة كمندوب مساعد يمكنها بالترقي لاحقا، وحسب شروط التعيين والتوظيف من الوصول لمنصة القضاء بمجلس الدولة.

واعتبرت الأحزاب أن هذه القضية خطوة جديدة في طريق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة تعنت مستمر من جانب بعض الهيئات القضائية في مصر وفق البيان، وإصرارها غير المبرر على عدم حصول النساء على هذا الحق، وهو موقف يتناقض ليس فقط مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال وفقاً للمادة (53) من الدستور والتي تنص على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء …”، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة (9) “تلتزم ا لدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”، وأيضًا نص المادة (11) التي تنص على “كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”.