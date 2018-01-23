أحزاب توافق على بيان القيادة العسكرية بشأن عنان

سلوى عثمان:أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، عن تأييده لموقف القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في إعلاء مبدأ المكاشفة المعهود بالمؤسسة الوطنية درع مصر وحصنها الحصين.وقال الحزب في بيان اليوم، إن ما جاء بالبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الفريق مستدعي سامي

سلوى عثمان:

أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، عن تأييده لموقف القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في إعلاء مبدأ المكاشفة المعهود بالمؤسسة الوطنية درع مصر وحصنها الحصين.

وقال الحزب في بيان اليوم، إن ما جاء بالبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الفريق مستدعي سامي عنان يستوجب محاسبته قانونيًا، ويؤكد الحزب دعمة لمؤسسات الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة التي تتصدر المواجهة للحفاظ علي الوطن.

وأضاف البيان، أن المؤسسة العسكرية لن تتغاضي عن أي مخالفات قانونية ولوصدرت عن أحد ابنائها فإنها ترفع لواء الوطن أولا ورايته الخفاقه دائمًا وأبدا وسيادة القانون وصون الأرض والشعب.

ويرحب الحزب بضرورة مسألة الفريق مستدعي بكافة الاتهامات الموجهة إلية من تزوير وغيرها اعلاء لسيادة القانون واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية من جانب جهات التحقيق المختصة.

‏كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأييدها التام لبيان القوات المسلحة الباسلة بشأن المخالفات الجسيمة التى ارتكبها الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذى كان يعتزم خوض السباق الرئاسى.

وطالب الشريف بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد سامى عنان ومحاكمته فى أسرع وقت حتى يكون عبرة لغيره، خاصة بعد ارتكابه لواقعة تزوير محرر رسمي لخوض الانتخابات الرئاسية متسائلا : كيف لمرشح أن يبدأ أولى خطوات السباق الرئاسى بتزوير فى أوراق رسمية ونأتمنه على دولة كبيرة فى حجم ومكانة مصر.

واتهم الشريف جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية المارقة، إضافة إلى الدول الراعية والممولة للإرهاب والإرهابيين بدعم سامى عنان لخوض السباق الرئاسى، مؤكدا أنه لابديل عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رئاسة مصر لفترة رئاسية ثانية، لأنه الأقدر على الحفاظ على الأمن القومى المصرى والخليجي والعربى والأقدر على مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والأقدر على استكمال الإنجازات والمشروعات التى حققها لمصر.