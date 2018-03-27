أحزاب تعلن عن أنشطتها فى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

سلوى عثمان:واصلت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الاستاذ محمد عمار، أمين عام العمل الجماهيري، متابعة سير العملية الانتخابية، ومسيرة حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.وقد تم تجهيز مجموعات عمل لحشد المواطنين لمقار اللجان، وتخصيص مجموعة لاستخراج

سلوى عثمان:

واصلت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الاستاذ محمد عمار، أمين عام العمل الجماهيري، متابعة سير العملية الانتخابية، ومسيرة حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقد تم تجهيز مجموعات عمل لحشد المواطنين لمقار اللجان، وتخصيص مجموعة لاستخراج الرقم الانتخابي، ومعرفة لجنة الناخب، ومتابعة سير العملية الانتخابية ، و استعد الحزب للانتخابات الرئاسية، بغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات، ويتلقى الحزب من خلال المندوبين المتواجدين في اللجان الانتخابات جميع المشاكل التي قد تؤدي إلى إعاقة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى العمل على حل مشاكل الناخبين.

كما استكمل المهندس أحمد صبري، أمين عام التنظيم بحزب مستقبل وطن، جولاته التفقدية بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على أخر المستجدات في أعداد الناخبين، والعمل على تسهيل وصول الناخبين إلى المقرات الانتخابية، وأشاد أمين التنظيم بوعي قري المحافظة وحرصهم علي المشاركة في عملية التصويت.

وأكد الحزب بالمنيا برئاسة الدكتور نور أبوحته، أمين المحافظه على حشد المواطنين إلى صناديق الاقتراع، وقد حرص الحزب بالمحافظة على حشد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018.

فقد قامت أمانة مركز سمالوط، بتوفير سيارات لنقل المواطنين إلى المقرات الانتخابية، ومساعده الناخبين للادلاء باصواتهم ومساعدتهم علي استخراج اسمائهم من الكشوف الانتخابيه باستخدام شباب الحزب للاب توب أمام جميع اللجان.

كما قامت أيضا أمانة مركز مغاغه بتوفير سيارات للناخبين للوصول الي اماكنهم الانتخابيه وتسهيل الحركه الانتخابيه خارج وداخل اللجان ، وقامت أمانة مغاغه بعمل مخيمات أمام التجمعات الانتخابية لاستراحه الناخبين بها واستخراج ارقامهم الانتخابية.

وفي ذات السياق، نظمت أمانة بني مزار و مطاي ومركز المنيا و بندر ملوي حشد الناخبين وتوفير وسائل مواصلات للناخبين وتنظيم العمليه الانتخابيه خارج اللجان للتسهيل علي الناخبين.

و قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن غرفة العمليات المركزية بالحزب رصدت من خلال غرف العمليات والمتابعة التى أقامها الحزب بكل الأمانات بالمحافظات أن هناك نسبة مشاركة طيبة خلال اليوم الأول مع سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون حدوث أى مخالفات أو معوقات.

وأوضح مساعد رئيس الحزب فى بيان له، أن اليوم الأول شهد أكثر من مفاجأة سعيدة الأولى عندما أبلغت أمانة الحزب فى شمال سيناء أن نسبة المشاركة كبيرة فى مدينة بئر العبد التى حدث بها تفجير مسجد الروضة وهذا له دلالة أن أبناء الوطن يصرون على محاربة الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية وخاصة فى أكثر المناطق خطورة على مستوى الجمهورية وهذا دليل على الاستقرار الأمنى ونجاح العملية الشاملة سيناء 2018 التى نجحت فى تحقيق اهدافها.

وأضاف الغباشى، أن من المؤشرات الأخرى عن كثافة المشاركة والإقبال الشديد من المواطنين بالإسكندرية فى الانتخابات الرئاسية وهذا تأكيد على أن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية جعل الأصوات المترددة فى المشاركة تقرر أن تنزل وتشارك ضد من يعبثوا بالوطن وأيضا إصرار مواطن مسن تجاوز 100 عام على الإدلاء بصوته فى أسوان وحرصه على المشاركة بل وتشجيع المواطنين الاخرين مع نائب الحزب بأسوان اللواء صلاح عفيفى.

وكشف اللواء الغباشى، عن قيام كوادر الحزب بمجهود كبير لتوفير وسائل انتقال للمواطنين وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة دوائر الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية والمناطق المتباعدة مع تسير وتسهيل معرفة المقار الانتخابية وأرقام اللجان بواسطة كوادر الحزب الشبابية.