أحزاب تطالب بفتح تحقيق في الإهمال الطبي لشهيد النوبة

إيمان عوفأدان كل من حزب الدستور وحزب الإصلاح وفاة جمال سرور أحد معتقلي النوبة داخل محبسه؛ نتيجة للإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام، قال حزب الدستور إن هناك ضرورة لمحاسبة المسئولين عن إهمال حالته، وتنفيذ مواد الدستور بشأن حقوق أهالي النوبة.ولفت الحزب إلى أن ظلم السجن لم يكن كافيا للتنكيل بالمناضل جم

إيمان عوف

أدان كل من حزب الدستور وحزب الإصلاح وفاة جمال سرور أحد معتقلي النوبة داخل محبسه؛ نتيجة للإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام، قال حزب الدستور إن هناك ضرورة لمحاسبة المسئولين عن إهمال حالته، وتنفيذ مواد الدستور بشأن حقوق أهالي النوبة.

ولفت الحزب إلى أن ظلم السجن لم يكن كافيا للتنكيل بالمناضل جمال سرور الذي تم اعتقاله وآخرون بتهمة تنظيم مسيرة سلمية استخدمت فيها الدفوف للتعبير عن مطلبهم المشروع بتنفيذ ما ورد في الدستور بشأن حقوق أهالي النوبة في العودة لأراضيهم، فأضافوا الإهمال الطبي والحرمان من إسعافه وإنقاذه.

وأكد أن هذا الاستخفاف بحياة المواطنين الأبرياء وانتهاك حرياتهم والتنكيل بأصحاب الرأي واستشاطة الظلم لحد التفريط في الأرواح لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.

وتساءل هل تدرك الحكومة المصرية أن الدستور المصري ينص على حقوق النوبيين في أراضييهم كجزء أصيل لا يتجزأ من أرض الوطن؟! هل تدرك أن استهانتها بمطالب المواطنين المشروعة تلك وانتهاكاتها المستمرة لحرياتهم واستخفافها بحياتهم الذي وصل لحد وفاة جمال سرور هو الخطر الأكبر على استقرار الوطن ووحدة أراضيه؟!

وتقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بخالص التعازى لأسرة جمال سرور الناشط النوبى ورئيس رابطة النوبيين بفرنسا، وإلى كل أهالى النوبة الشرفاء فى فقيدهم الغالى.

وطالب السادات النائب العام بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف احتجازه ووفاته، وتقديم من يثبت إهماله إلى محاكمة عاجلة والإفراج عن باقى المحتجزين من شباب ورجال النوبة، حفاظا على كرامة المصريين وسلامتهم.