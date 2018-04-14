أحزاب ترفض العدوان الثلاثي على سوريا

سلوى عثمانأعلنت أحزاب مصرية رفضها للقصف الذي قامت به الولايات المتحدة و فرنسا وإنجلترا للأراضي السورية، واستهداف المدنيين، وفق بيانات ** عدوانوأدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى في بيان "العدوان الامريكى الاجرامى على سوريا بمشاركة اطراف دولية وعربية بالتخطيط والدعم المالى والعسكرى او بالص

سلوى عثمان

أعلنت أحزاب مصرية رفضها للقصف الذي قامت به الولايات المتحدة و فرنسا وإنجلترا للأراضي السورية، واستهداف المدنيين، وفق بيانات

** عدوان





وأدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى في بيان “العدوان الامريكى الاجرامى على سوريا بمشاركة اطراف دولية وعربية بالتخطيط والدعم المالى والعسكرى او بالصمت ، فى مشهد معاد لما حدث فى الغزو الامريكى للعراق وعمليات حلف الناتو فى ليبيا”.

واعتبر التحالف الشعبى هذا العدوان امتدادا لمحاولات الهيمنة الامريكية على المنطقة وتفتيت وتقسيم دولها وهو ايضا حلقة من حلقات صفقة القرن النشبوهة على حساب الحقوق التاريخية لشعب الفلسطينى والشعوب العربية وتمكين العدو الصعيونى من السيطرة والهيمنة

وأشار إلى أن العدوان تصعيدا خطيرا ينطوى فى تداعياته المحتملة على إمكانية الانزلاق الى حرب عالمية ساحتها المنطقة الملتهبة الان فى المشرق العربى بهدف إعادة تقسيم النفوذ ووقف القوى الصاعدة الجديدة فى النظامين الاقليمى والدولى .

** هجوم يمس السيادة





وعلى جانب آخر ، ندد المهندس على قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية بشدة الهجوم على دولة سوريا وهى دولة ذات سيادة وعضو فى مجلس الأمن الدولى.

وأوضح أن ما يحدث يعتبر استباقا لنتائج التحقيقات من اللجنة المشكلة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتى تبدء أعمالها اليوم فى سوريا، وأكد قرطام أن هذا الاعتداء الغاشم خارج الشرعية الدولية

وأكد قرطام أن ما يحدث يعصف بمصداقية مجلس الأمن ويمثل إهانة للمجتمع الدولى ككل ويمثل منعطفا خطيرا فى أساسيات التعامل الدولى، ويبعث برسالة واضحة أن مجلس الأمن أصبح غير ذى جدوى على الأرض ولا يمثل الحماية الدولية لأى من أعضاؤه ، وينقل رسالة واضحة أن منطق الغطرسة وفرض الأمر الواقع بالقوة وهو المنهج الجديد فى التعاملات والعلاقات الدولية.

** تحقيق دولي

فيما أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رفضه التام للهجمة العسكرية الامريكية -البريطانية-الفرنسية علي ارض سوريا؛ مطالبا بتحقيق دولي محايد بشأن ما تردد عن استخدام السلاح الكيميائي ومحاسبة المخطئين.

وتساءل الحزب عن ما أسموه ضرب معامل كميائية لماذا لم ينجم عنه تسرب ضار للمواطنين ؟!

وأكد الحزب في بيان عن رفضه التام والقاطع كافة محاولات التدخل في الشئون الداخلية وسيادة الدول العربية الشقيقة الأمر المفروض شكلا وموضوعًا ولاسيما بان شعوبنا تقرر مصيرها وترسم طريقها بايديها وعلي طاولة عربية /عربية.

وقال المصريين الأحرار إن محاولات فرض السيطرة والسطوة من دول بعينها واقحام نفسها في شئون الدول عنوه بزعم تحقيق السلم أو إرساء العدل وغيرها من المصطلحات الرنانه لم يعُد ينطلي علي شعوبنا الواعية.

وأضاف الحزب، أننا والدول العربية الشقيقة كافة نحترم شئون غيرنا من الدول ولم يسجل يومًا التاريخ اقحام مص في شئون غيرها ، ونحث الدول المنادية بالحريات وتحقيق السلام ترك المجال للشعوب تقرير مصيرها علي طاولة حوار دون فرض وصاية.