أحزاب القائمة الوطنية : البرلمان المقبل هدية للمواطنين

أكدت على الدور الهام للبرلمان المقبل في ترجمة جهود الدولة

وجهت احزاب “القائمة الوطنية ” رسالة إلى الشعب المصري بأن الأحزاب السياسية متواجدة ولها دور في الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، مشيرة إلى أن البرلمان القادم سيكون هدية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر ائتلاف “دعم مصر اليوم للإعلان عن الأحزاب المشاركة في انتخابات البرلمان على القائمة الموحدة للتحالف المعروفة بـ”القائمة الوطنية”.

ويشارك 12 حزبا سياسيا ضمن القائمة الانتخابية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2020 وهي “حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والتجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب”.

من جانبه ، وجه المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الشكر لحزب مستقبل وطن على الجهود المشكور في السعي في تشكيل القائمة الانتخابية من أجل مصر.

الجيل : البرلمان المقبل عليه دور كبير في ترجمة جهود الدولة

وتابع مطر خلال اجتماع، اليوم: علينا أن نوجه رسالة إلى الشعب المصري بأن الأحزاب السياسية متواجدة ولها دور في الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور.

وأضاف مطر، البرلمان المقبل عليه دور كبير في ترجمة الإنجازات التي تقوم بها الدولة، داعيا الشعب المصري للمشاركة بكل قوة في هذا الاستحقاق الهام الذي يرسخ الاستقرار السياسي.

الحرية : البرلمان المقبل سيلعب دور في تحقيق رؤية مصر

فيما قال محمد عطية الفيومي عضو المجلس الرئاسي لحزب الحرية، إن البرلمان المقبل مهم للحياة السياسية، لأنه سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية مصر.

وأضاف الفيومي: نوجه الشكر الكامل لكل من سعى، وشارك من أجل خروج هذه القائمة إلى النور، مشيرا إلى أن علينا بذل كل الجهد من أجل ترجمة هذه الجهود تحت قبة المجلس.

الإصلاح والتنمية : حريصون على إعلاء مصلحة الوطن

فيما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المشاركة في تجربة التحالف الوطني “من أجل مصر” في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية مرت بنجاح وأصبح لدينا الآن غرفة تشريعية ثانية ستقوم بدورها الداعم لمجلس النواب.

وأضاف السادات، خلال كلمته اليوم، أن الحزب كان لديه تحفظات كثيرة خلال الفترة الأخيرة ولكن كنا حريصين علي إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين علي قدر ثقة المواطنين وعلى قدر التحديات التي تواجه مصر علي الصعيد الإقليمي والدولي.

العدل : علينا إدراك ما يمر به الوطن

وقال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن البلاد تمر بظروف صعبة للغاية، وعلينا أن ندرك تماما ما يمر به الوطن.

واشار امام خلال كلمته إلى ان وجود الأحزاب على طاولة واحدة من أجل التشاور من تشكيل قائمة انتخابية خطوة ايجابية وفعالة للغاية في الحياة السياسية في مصر .

واكد ان الحزب لديه رؤية واضحة وخطة سوف نعرضها في المجلس المقبل ، ونتمنى أن تساهم في إثراء الحياة السياسية.

التجمع : البرلمان المقبل يأتي في ظروف خاصة

من ناحيته ، قال السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن انضمام هذا العدد من الأحزاب المصرية في تحالف انتخابى واحد يؤكد أن الجميع يعلى المصلحة العامة للوطن، مشيدا بالجهود التى يبذلها حزب مستقبل وطن فى هذا الصدد.

وأضاف “عبدالعال” خلال كلمته اليوم، “البرلمان المقبل يأتى فى ظروف خاصة تمر بها البلاد حيث سينتقل بمصر من القرن العشرين للقرن الحادي والعشرين على صعيد كافة الأصعدة، وسيكون مسئول عن مراجعة جميع القوانين ومع الغرفة التشريعية الثانية سيكون مسئول عن تعظيم قواعد العدالة الاجتماعية”.

وأكد سيد عبد العال أن البرلمان سيكون هدية للمصريين.

وقال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى: “هنيئا لمصر بخطوة أولية فى مسار نريد أن نمضى فيه قدما وهو مسار الديمقراطية لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية الحكيمة والرصينة لكى نمضى فى مسار الديمقراطية الحقيقى”.