أحد مؤسسي مدى مصر: تقدمنا بمذكرة للصحفيين وتنظيم الاتصالات

محمود جمال: قالت مى شمس الدين، صحفية وأحد مؤسسى موقع "مدى مصر"، إن فريق عمل الموقع تقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين اعتراضا على قرار الحجب، والتى تقدمت بدورها بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أرسل أيضا مذكرة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاستيضاح أسباب الحجب. وأضافت أن فريق العمل

محمود جمال:

قالت مى شمس الدين، صحفية وأحد مؤسسى موقع “مدى مصر”، إن فريق عمل الموقع تقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين اعتراضا على قرار الحجب،

والتى تقدمت بدورها بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أرسل

أيضا مذكرة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاستيضاح أسباب الحجب.

وأضافت أن فريق العمل غير متأكد حتى الآن عما إذا كان تم رفع حجب محتوى الموقع نهائيا أم لا، موضحا أن القارئ يستطيع الوصول إلى مدى مصر من خلال شبكة تى إى داتا وجزئيا على اتصالات وفودافون، ولكن الموقع لازال محجوبا على شبكة أورنج dsl التابعة لشركة أورنج للاتصالات.

وأوضحت شمس الدين فى تصريحات لـ”المال” أن “نور” لخدمات الإنترنت كانت هى الشركة الوحيدة التى تبث محتوى موقع مدى مصر حتى بعد صدور قرار حجبه، مضيفا أن مطورى الموقع يعكفون حاليا على التأكد من رفع الحجب من عدمه.

وتابعت أن مسئولى الموقع لم يتلقوا حتى هذه اللحظة أى مستند قانونى من الدولة ممهور بختم النسر بحجب محتواها الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

يذكر أن عددا من النشطاء عبر مواقع السوشيال ميديا أمس الأحد، أطلق عددا من الهاشتاجات منها “الصحافة مش جريمة” و”لا لحجب الصحف” اعتراضا على حجب العديد من الصحف خلال الأيام الماضية بقرارات أمنية كان آخرها “البورصة” و”الديلى نيوز”.