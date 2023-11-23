أحد فروعه التراثية.. البنك الأهلي المصري يفتتح مقر وفرع "قصر فيني" بعد التطوير

افتتح مقره وفرعه “قصر فيني” بالإسكندرية بعد إجراء عمليات إعادة تأهيل شملت المبنى بالكامل والذي يعد أحد مباني البنك التراثية.

حضر الافتتاح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأعضاء مجلس إدارة البنك، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، والدكتور محمد عبد العاطي رئيس مجموعة المشروعات والمنشآت العقارية، والدكتور أشرف البكري رئيس المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك الأهلي المصري، وعدد من قيادات البنك ومحافظة الإسكندرية.

قصة قصر “فيني”

يرجع تاريخ المبنى الذي صممه وانشأه المعماري العالمي جان ساين عام 1907 لرجل الأعمال الأيرلندي اوزوالد فيني الصديق المقرب للأمير حسين كامل بن اسماعيل باشا، خديوي مصر، والذي أصبح سلطان لمصر والسودان خلفاً للخديوي عباس حلمي من 1914 الى 1917 خلال فترة الاحتلال الانجليزي لمصر، وعاش ” فيني ” بمدينة الاسكندرية وتوسعت تجارته فيها وأصبح رئيس الجالية الإنجليزية بمصر وعضو المجلس البلدي بالإسكندرية ومدير بورصة القطن المصري العالمية، ومالكاً للشركة الشرقية للنشر والصحافة.

وقد آل القصر إلى البنك الاهلي المصري مع استحواذه على بنك التجاريون في 2005، والذي قام بشرائه الأخير من ورثة فيني بالخارج عام 1997 لتعزيز مركز أصوله العقارية.

وأكد هشام عكاشه أن البنك أوشك على استكمال خطته الطموحة لتطوير واعادة تأهيل كامل أصوله العقارية، وبخاصة المباني ذات التراث الحضاري التاريخي بمختلف محافظات مصر والتي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، كونها تربط المجتمعات بتاريخها ولما لها من فوائد اقتصادية وثقافية ومجتمعية کبيرة، مشيراً الى خطة البنك الأهلي المصري لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية ومن أبرزها مبنى ” قصر فيني” الذي يمتاز بطابعه المعماري والحضاري الفريد بقلب مدينة الإسكندرية والذي يمتد عمره لأكثر من 120 عاماً.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أنه تم الاستعانة بفريق كبير من نخبة أساتذة المتخصصين في مجال الترميم من جامعات الآثار المصرية، وتحت اشراف مركز الدراسات المعمارية بجامعة القاهرة، وقطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار، ومركز بحوث وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم، وذلك لضمان جودة نتائج تنفيذ الترميم المطلوب، حيث أن عملية الترميم الدقيق بالمبنى هي عملية متخصصة جدًا تحتاج إلى تضافر الجهود من خبراء الترميم والعمارة والكيميائيين ومؤرخي الفن والفيزيائيين.

وأضاف عبد العاطي أن أساليب تطوير واعادة تأهيل المبنى والفرع تم مراعاتها أيضا في تطوير عدد من فروع البنك التاريخية، مثل الفرع الرئيسي بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكي، بني سويف، الفيوم وطوسون بالاسكندرية، وغيرها من الفروع ضمن خطة تطوير فروع البنك ذات الطرز المعمارية الخاصة والمميزة.

وذكر أن تطوير وترميم قصر فيني يعتبر خطوة هامة في مشروع احياء التراث للبنك الأهلي المصري، ويعكس رؤيته في تبني توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفني والأدبي والثقافي، حيث تسعى الدول إلى الاهتمام والحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي الخاص بها من أعمال توثيق وحفاظ تراثي وفقًا لما حدده المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية ICCROM وما اقرته منظمة اليونسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ وصيانة المناطق والمباني التراثية.

تفاصيل عن المبنى

جدير بالذكر أن المبنى يتكون من 5 طوابق غاية في الجمال، وبدروم مستخدم لخدمات المبنى والفرع، كما تم تزويد الفرع بأحدث الأساليب التكنولوجية في العمل المصرفي التي تخدمها بنية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك لينضم إلى شبكة فروع البنك المقرر أن تصل إلى 650 فرعا بنهاية عام 2023.