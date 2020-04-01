أحد المقيمين بالحجر الصحي في «فندق المطار» يؤكد مجانية إقامة «العائدين من بريطانيا»

إحدى العائدات أمس من بريطانيا: قالت: "ما يتردد عن إن الناس دفعت فلوس أو إن الأكل اللي بيجيلهم بايظ كله كذب".

كشفت الدكتورة إيمان بيبرس من داخل الحجر الصحي في فندق ميريديان المطار، إن الإقامة مجانية للمصريين العائدين من بريطانيا أمس.

تأكيدات بتعامل جيد وأكل وإقامة بدون مقابل

وقالت بيبرس وهي إحدى العائدات أمس من بريطانيا في مداخلة مع برنامج على مسوليتي: ” قالولي رجعي الكريديت كاردت وقالولي مفيش فلوس، وطلعنا الغرف، وأعطونا أكل محترم بالليل وجات واحدة صباحا كشفت ع الحرارة وكل 3 أيام بيتاخد مننا مسحة”.

وأضافت: “فيه إشاعات على الفيسبوك بتقول إن الأكل وحش أو هيتم دفع فلوس مش حقيقي خالص مسئولو فندق المطار أكدوا للعائدين من لندم أنهم لن يدفعوا أي أموال خلال إقامتهم”.

وتابع: “مش بنحاسب ولا مليم على أي حاجة، وحتى الفندق لما بعتلنا تعليمات بخصوص مواعيد الأكل ومرور الخدمات ماقلش أي شيء عن دفع نفقات، وأنا بأخد مياه 3 مرات في اليوم ومادفعتش ولا مليم ولا حد باعلنا أي حاجة بقرش”.

وقالت إن “النهاردة جات دكتورة من وزارة الصحة، وبتقولهم ابعدوا عني شوية زعقولها، ووتم التأكيد مرة أخرى على إن الناس مش هتدفع فلوس لكن الناس رفضت”.

وأضافت: “رجال الأمن كانوا في منتهى الصبر، واحتوا غضب الناس وكانوا مؤدبين جدا، رغم إن انا زعقت في الناس اللي جاية معانا لما لقيت الشرطة مش بتنفعل، ماقدرتش أمسك نفسي”.

وكشفت أن “بعض العائدين من لندن كانوا يريدون العودة إلى منازلهم والخروج من الحجر الصحي”.

وقالت إن “الحاجة الوحيدة المطلوبة من وزارة الصحة حاليا هو كتابة تعليمات واضحة مطبوعها ويتم إرسالها إلى نزلاء الفندق الموجودين في الحجر توضح مواعيد الكشف الطبي وإجراءات الحجر الصحي ومدته”.

وأوضحت أنه “تم إبلاغنا من إنجلترا إنه هيتم دفع 900 جنيه في اليوم تكلفة إقامة الليلة الواحدة ولما جينا هنا مادفعناش حاجة والجميع كان على علم بذلك وتم التوقيع على إقرارات بالإقامة في أماكن مهيأة للحجر على نفقة كل شخص”.

وعاد لتؤكد أن “ما يتردد عن إن الناس دفعت فلوس أو إن الأكل اللي بيجيلهم بايظ كله كذب”.