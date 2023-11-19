«أحد المتورطين محاسب لديها».. حل لغز سرقة مليون جنيه من سيارة شركة توريدات في الجيزة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف ملابسات واقعة سرقة مليون و170 ألف جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات بمحافظة الجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المبلغ المسروق.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سائق ومرافقه -مقيمان بالبحيرة- قالا إنه أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالي من توريدات خاصة بالشركة عملهما مليون و170ألف جنيه، وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة مينى باص، يستقلها مجهولين أثناء استيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقوا المبلغ المالي.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص -مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالي المستولي عليه، سيارة مينى باص بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واستغل أحدهم عمله بالشركة محاسب، وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.