أحد أكبر الأندية في إفريقيا.. نادي بوليفار يعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي

أعلن نادي بوليفار البوليفي، انتقال لاعبه البرازيلي برونو سافيو، إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا.

وبدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير سافيو مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي، قبل أن ينتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وخاض برونو سافيو 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 18، كما أنه يُعد خامس هدافي الدوري البوليفي الموسم الماضي بواقع سبعة أهداف.