أحدهم قتل صاحب مقهى رفض إعادته للعمل.. تفاصيل 5 جرائم بالمحافظات (صور)

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات 5 جرائم وقعت في محافظات كفر الشيخ والشرقية والقليوبية والقاهرة وسوهاج، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم الأحد، وتوصلت للجناة وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، ومن أبرزها التوصل لمرتكب حادثة قتل صاحب مقهى بعد العثور على جثمانه متأثرًا بعدة طعنات.

عامل يقتل صاحب مقهى

بدأت التحريات في جريمة قتل صاحب مقهي، بعدما تلقى مركز شرطة كفرالشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا عن العثور على جثمانه في قطعة أرض زراعية أمام مسكنه.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي المُشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل سابق بالمقهى ملك المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه.

المتهم: طردني من العمل ورفض إعادتي.. فخططت لقتله وسرقته

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بسابقة عمله بالمقهى ملك المجني عليه، وتركه العمل ورفضه إعادته مرة أخرى مما آثار حفيظته.

وأضاف أنه نظرًا لعلمه بتحصل المجني عليه على الإيراد اليومي قبل غلقه المقهى، عقد العزم على قتله وسرقة ما بحوزته من أموال، وانتظاره بالقرب من مسكنه ولدى حضوره باغته بالتعدي عليه بسلاح أبيض “سكين” محدثًا إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول. المتهم بالقتل

وعقب ذلك تخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وبارشاده ضبط الهاتف المستولي عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

خطف شخصين في الشرقية

وفي الشرقية نجحت أجهزة الأمن في إعادة شخصين بعد اختطافهما، بعدما تلقي مركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من “ربة منزل” وشقيقها “عامل”، عن اكتشافهما غياب نجليهما -جميعهم مقيمون بدائرة المركز- واتهامهما 3 أشخاص -مقمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية- بأنهم وراء اختفائهما لحضورهم لمسكنهما واتهامهم لنجل الأولى بسرقة مركبة “توك توك” خاصة بأحدهم من محل إقامته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، إلى أن وراء المشكو في حقهم بالاشتراك مع سائق، تاجر ماشية -مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، ونظرًا لاستشعار المتهمين بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم، توجه أحدهم لمركز شرطة السنبلاوين وبصحبته المُبلغ بغيابهما.

متهم: احتجزناهما في حظيرة مواشي

وقال إن المختطفين حضرا لمسكنه وطلبا منه مبلغ 10 آلاف جنيه، نظير إعادة مركبة “توك توك”.

وبمواجهة المجني عليهما اتهماه وباقي المتهمين باختطافهما من محل إقامتهما، وحضروا مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية وهددوهما بسلاح أبيض “سكين”، والتوجه بهما لمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، واحتجازهما داخل حظيرة ماشية خاصة بهم.

وأمكن ضبط اثنين من المتهمين أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة “ملك وقيادة أحدهم”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع باقي المتهمين على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

سرقة “توك توك” بتهديد السلاح

وفي القليوبية، كشفت أجهزة الأمن غموض واقعة سرقة دراجة نارية من قائدها كرهًا عنه بعدما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية، من سائق -مقيم بدائرة مركز بنها- بأنه أثناء قيادته دراجته النارية بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، طلب منه شخص مجهول توصيله إلى محطة وقود بدائرة مركز شرطة بنها، ولدى وصولهما إلى إحدى الطرق فوجئ شخص آخر باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح ناري (فرد خرطوش)، ومرافقه بدفعه واستيلائهما على دراجته النارية وهروبهما.

لصوص “توك توك”

وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت تحرياته إلى أن مرتكبيها شخصين يوجد لهما معلومات جنائية.

وبعد استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقالا إنهما اتفاقا على سرقة إحدى الدراجات النارية كرهًا عن قائدها، وفي سبيل تنفيذ مخططهما استوقف أحدهما المجني عليه بزعم توصيله واستدراجه لمكان تواجد المتهم الثاني، وهدده الأخير بالسلاح الناري.

وأضافا أنهما استوليا على الدراجة النارية وهربا، وبارشادهما ضبط السلاح المستخدم والدراجة النارية المستولي عليها.

سيدة تسرق مصوغات صديقتها

وألقت القبض على المتورطة في سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية، بعد تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سيدة، عن اكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل الشقة سكنها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المبلغة، ربة منزل -مقيمة بذات العقار محل سكن المجنى عليها- عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.

وبمواجهتها بالتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، مضيفة أنها تمر بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية بمسكنها، اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها.

المتهمة: أمر بضائقة مالية

وأضافت أنه في وقت سابق لارتكاب الواقعة، وأثناء تواجدها بالشقة محل البلاغ تمكنت من مغافلة المجني عليها والاستيلاء على نسخة من مفتاح الشقة، وبتاريخ الواقعة استغلت عدم تواجد الضحية محل سكنها وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المسروقات.

وبارشادها بمسكنها ضبط كافات المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرف على المتهمة والمضبوطات. سيدة تسرق صديقتها

وسقط أحد النصابين في قبضة الأمن بسوهاج، بعد تورطه في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

النصب بفيزا عمل وهمية بالخارج

جاء ذلك بعدما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة سوهاج- عن إقدام عامل يوجد له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة الواقعة.

وأضافت أن المذكور يمارس نشاطًا احتياليًا في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، زاعمًا توفير عقود عمل لهم بمرتبات مجزية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية للعمل بها، وتسليم الشاكي عقد عمل وهمي منسوب صدوره لإحدى المؤسسات بتلك الدولة، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.