أحدهم استولى على 4.8 مليون جنيه.. تفاصيل 3 وقائع نصب وتجارة عملة (صور)

كشفت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن 3 وقائع نصب وتجارة عملة جديد، بالإسكندرية والجيزة والصعيد، تورط فيها أحدهم في الاستيلاء على ما يقرب من 4.8 مليون جنيه بزعم استثمارها في تجارة الأعلاف وتربية الدواجن.

صاحب مزرعة ينصب بستار تجارة الأعلاف

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد، بلاغًا من 6 أشخاص جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، عن تلقي صاحب مزرعة دواجن -مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج- مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتبين ممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق بمجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها بمجال تجارة الأعلاف، وتربية الدواجن والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 4 ملايين و795 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح سنوية لكنه توقف عن السداد.

وأضافت التحريات أن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

500 جنيه مصاريف وظيفة وهمية عبر “فيس بوك”

وفي الجيزة، ألقي القبض على أحد الأشخاص بالجيزة، بتهمة النصب والاحتيال على راغبي الحصول على فرص عمل داخل البلاد، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

أكدت الواقعة معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، موضحة أنه أحد الأشخاص مواليد 1979، مقيم بمحافظة بور سعيد، وله محل إقامه آخر بالجيزة له معلومات جنائية.

وأضافت أنه يمارس نشاطًا احتياليًا غير مشروع في الاستيلاء على أموال الشباب من راغبي العمل داخل البلاد.

وكشفت أنه يدير شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة الداخلية، وأعلن من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن توافر فرص عمل للشباب بالفنادق والمطاعم والشركات الخاصة داخل البلاد، مقابل مرتبات مجزية.

وأوضحت أنه تمكن من استقطاب العديد من الضحايا راغبي العمل، وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 300 – 500 جنيه للفرد الواحد كمصاريف إدارية، تحت ذلك الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على كمية من عقود اتفاق عمل بينه وبين ضحاياه، كمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبي الالتحاق بالوظائف، بعضها خالي البيانات، 9 صور حوالات بريدية بأسماء ومبالغ مختلفة، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه.

تجارة عملة

وفي الإسكندرية، ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

جاء ذلك، بعدما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا، ممارسة شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، الأمر الذي يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المذكوران، وضبطهما أثناء الإتجار في النقد الأجنبي، وبحوزتها 16 ألف جنيه مصري، 800 دولار أمريكي، 150 يورو، 25 ليره تركي.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية في جميع الوقائع، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، المبذولة في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والتصدى للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.