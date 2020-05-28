أحدهما يشبه «تيك توك».. «فيسبوك» يطرح تطبيقين جديدين للمستخدمين

طرحت شركة فيسبوك اليوم الخميس تطبيقان جديدان هما Collab و Catchup، ويشبه تطبيق COllab إلي حد كبير منصة مقاطع الفيديو المصورة تيك توك إذ يتيح للمستخدم تصوير مقطع فيديو قصير باستخدام موسيقي جاهزة أو مشاهد من أغاني أو أفلام أو الاستعانة بقوالب معدة مسبقا من تطبيق تيك توك نفسه.

بينما يوفر تطبيق CatchUp إمكانية إجراء مكالمات صوتية جماعية بحد أقصي 8 أشخاص من خلال الاستعانة بأرقام الأصدقاء والمعارف المسجلة علي الهاتف المحمول مع إرسال إشعارات Notification لأصدقائك إنك متاح لاستقبال مكالمات من عدمه.

وأعلنت فيسبوك أن التطبيق سيكون متاحا في أمريكا كمرحلة أولي دون تحديد موعد إطلاقه في باقي دول العالم، كما لا يشترط عمل Catchup تثبيت برنامج الفيسبوك نفسه علي الموبايل.

صورة من تطبيقي catch up و collab

وقال عبد الرحمن سليم، رئيس شركة imfnd للأبحاث، إن فيسبوك من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تطورا رغم أزمة فيروس كورونا من خلال تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة للعملاء منها خاصية الماسنجر زووم أو غرف المحادثة والتي أطلقها مؤخرا كبديل عن منصة الاجتماعات أونلاين زووم.

كما أطلق أيضا منذ أيام خاصية فيسبوك شوب والتي تتيح للعميل البيع والشراء أونلاين.

وأكد سليم أن توجهات فيسبوك تأتي ضمن خطة للتحول إلي منصة اجتماعية متكاملة علي شبكة الإنترنت تتوافق مع جميع احتياجات المستخدمين حول العالم.

.