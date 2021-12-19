أحدهما مع إعمار مصر.. السويدي إلكتريك توقع عقدين جديدين بقيمة 1.6 مليار جنيه

السويدي إلكتريك تفصح عن تعاقدها على أعمال جديدة مع إعمار مصر ونيو جيزة

أعلنت مجموعة السويدي إلكتريك عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقدين جديدين بقيمة 1.6 مليار جنيه تقريبا أحدهما مع شركة إعمار مصر للتنمية.

وقالت السويدي إلكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن العقد الأول جرى توقيعه مع شركة إعمار مصر بقيمة إجمالية قدرها 996 مليون جنيه.

وجرى توقيع العقد بواسطة شركة رواد الهندسة الحديثة (التابعة)،لتنفيذ أعمال مشروع MIVIDA office park ، خلال 26 شهرًا من تاريخ بدء سريان المشروع.

فى سياق متصل، أعلنت السويدي عن توقيع رواد الهندسة الحديثة عقدا آخر مع شركة نيو جيزة لتنفيذ أعمال مستشفى جامعى بقيمة 602 مليون جنيه تقريبا (مدة العقد 20 شهرا)،وفقا لإفصاح موازى للبورصة الأحد.

السويدي إلكتريك تعاقدت على ثلاث مشروعات فى سيناء بقيمة 1.15 مليار جنيه

السويدى إليكتريك

وأفصحت مجموعة السويدي فى سبتمبر الماضى عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقدين لإنشاء ثلاث مشروعات كهربائية بوسط وشمال سيناء، بقيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت المجموعة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (7 سبتمبر )، إن هذا العقد جرى توقيعه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وجرى التوقيع بواسطة شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة)، ويختص التعاقد بإنشاء ثلاثة محولات بنظام تسليم المفتاح خلال 16 شهرًا.

وتبلغ قيمة العقد الأول 970 مليون جنيه، ويختص بمحولين من النوع المعزول بالغاز، بينما تبلغ قيمة العقد الثانى 180 مليون جنيه، ويختص بإنشاء محول من النوع نفسه، وفقًا للإفصاح.

السويدي تنفذ مشروعات بشرق العوينات بقيمة 665 مليون جنيه

أحمد السويدي

ووقّعت السويدى إلكتريك للتجارة والتوزيع، فى 4 أغسطس الماضى، عقد أعمال شبكة رباء داخلية بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديدة بقيمة 190 مليون جنيه.

وجرى هذا التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد، ويختص بإنشاء شبكة كهرباء داخلية (بجهد متوسط ومنخفض) لخدمة 20 ألف فدان مستصلح جديد بشرق العوينات.

ومن المقرر أن تجري أعمال الشبكة بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم الانتهاء منها وتسليمها فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع وتسلم الدفعة المقدَّمة للاتفاق.

وبلغ إجمالى حجم عقود الكهرباء التى وقّعتها مجموعة شركات السويدى بشرق العوينات حوالى 665 مليون جنيه منذ العام الماضى (شاملة قيمة العقد الجديد).

وأفصحت الشركة، فى20 مايو قبل الماضى (2020)، عن توقيع عقد أعمال توصيل التيار الكهربائى لنحو 50 فدانًا بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، بقيمة إجمالية 475 مليون جنيه.

وقالت المجموعة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركتها التابعة “السويدى إلكتريك للتجارة والتوزيع” هى التى وقّعت العقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

ويختص العقد بتوصيل التيار الكهربائى لـ50 فدانًا بشرق العوينات، فى غضون ثمانية أشهر من تاريخ تسلُّم الموقع خاليًا من الموانع والعوائق.

كما أعلنت السويدى، فى الشهر نفسه، توقيع عقد محولات كهربائية بمنطقة اللاهون في محافظة الفيوم، بقيمة إجمالية 209 ملايين جنيه تقريبًا.

تنفيذ أعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بقيمة 711 مليون جنيه

كهرباء

وأفصحت السويدى، فى فبراير 2021، عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على أعمال بنية تحتية بمشروع تنمية جنوب الوادى بقيمة إجمالية قدرها 711 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك (16 فبراير)، إن هذا المشروع يختص بأعمال البنية التحتية الكهربائية للمرحلة الأولى بمشروع جنوب الوادى بنظام تسليم المفتاح.

ووقّعت العقد شركة السويدى للتجارة والتوزيع التابعة، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع. ولم يُشِر الإفصاح إلى الجهة المتعاقَد معها.

ويشمل التعاقد قيام السويدى للتجارة بأعمال الكهرباء والميكانيكا اللازمة للمشروع إضافة إلى أعمال الطرق وشبكات المياه.

وتمتلك مجموعة السويدى أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دولة حول العالم ،وهى شركة مملوكة لأفراد أشقاء من عائلة السويدى، ويشغل المهندس أحمد السويدى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب.

وتعمل الشركة فى 5 قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، المحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وشرعت المجموعة خلال الفترة الماضية فى إجراءات إتمام عملية الاستحواذ على شركتين آسيوتين إحداهما إندونيسية، والأخرى باكستانية ، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للمجموعة ارتفاع إيراداتها إلى 40.8 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 31.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما قفز صافى أرباح المجموعة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.9 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.07 جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بنصيب بلغ 0.8 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة تسجيلها إيرادات بقيمة 46.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، بنسبة انخفاض سنوى طفيفة 1% تقريبًا عن عام 2019.