أحدها من مواد معاد تصنيعها.. نوكيا تطلق 4 هواتف جديدة

اعلنت “إتش إم دي جلوبال” الشركة المُنتجة لهواتف نوكيا اليوم عن إطلاق 4 أجهزةٍ جديدة من بينها هاتف يسهم في مراعاةً البيئة وهو – هاتف Nokia X30، والذي صُنِع من الألمنيوم مُعاد التدوير بنسبة 100% والبلاستيك مُعاد التدوير بنسبة 65%. وإضافةً إلى ذلك، تتميز مواد التعبئة بمسئولية أكبر تجاه البيئة، إلى جانب وعودنا القياسية بطول أمد استخدام الأجهزة لنرفد محفظة أجهزة نوكيا في جميع المجالات.

وقال فلوريان سيش، المدير التنفيذي لشركة إتش إم دي جلوبال الشركة المُنتجة لهواتف نوكيا:”نحن في إتش إم دي جلوبال، الشركة المُنتجة لهواتف نوكيا، نرغب أن يحتفظ الناس بهواتفهم لفتراتٍ أطول، ويمكن رؤية ذلك من خلال ثلاثة مجالات، حيث نصنع أجهزتنا باستخدام مزيدٍ من المواد مُعادة التدوير لمواصلة تعزيز إرثنا في العمر المديد مع تحديثات البرامج والتحديثات الأمنية، كما أننا نعمل بجدٍّ لنحيا هذا النهج كشركة، عبر تعهُّداتنا بالاستدامة في مختلف مستويات العمل والتي تُبيِّن التزامنا بمواصلة العمل بجدٍّ أكبر لحماية المستقبل.”

وأضاف سانميت سينغ كوتشار، نائب رئيس شركة إتش إم دي جلوبال (في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهند):ان المستهلكون يتمتعون اليوم بالوعي اللازم تجاه البيئة ويرغبون بالحفاظ على هواتفهم لفترةٍ أطول، طالما لا تتعرض تجربة جهازهم لأي تنازلات. نحن في إتش إم دي جلوبال نُمكِّن الناس من تجنُّب استبدال أجهزتهم مبكراً. حيث يشجع وعدنا بطول أمد الأجهزة عبر هاتف Nokia X30 على استخدامٍ أكثر استدامة.

ويضيف: “نوسع اليوم حافظة أجهزتنا عبر إطلاق أجهزةٍ متجددة تنتمي إلى فئات X و G و C إلى جانب الجهاز اللوحي الجديد في أربعة نماذج مذهلة تُجسِّد ما ترمز إليه هذه المجموعات: طول الأمد والاستدامة والتصميم الهادف. ويتمثل هدفنا في تزويد الأشخاص بمنتجاتٍ يقعون في حبها ويثقون بها ويرغبون بالاحتفاظ بها لفترةٍ أطول”.