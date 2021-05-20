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«أحدها من سفنكس للدائري».. رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير محاور مرورية بالقاهرة الكبرى

من بينها مقترح أول لجعل محور 26 يوليو اتجاهًا واحدًا يدعمه مسار آخر للاتجاه الثاني، ومقترح آخر بجعل محور 26 يوليو مستويين من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائري؛
صفية حمدي 11:48 ص, الخميس, 20 مايو 21 11:48 ص, الخميس, 20 مايو 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة بالقاهرة الكبرى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلي المكاتب الاستشارية. وتم استعراض عدة تصورات لتطوير محور 26 يوليو من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائري، لحل التكدس المروري في المسافة الممتدة بين الميدان والطريق.

ومن بينها مقترح أول لجعل محور 26 يوليو اتجاهًا واحدًا يدعمه مسار آخر للاتجاه الثاني، ومقترح آخر بجعل محور 26 يوليو مستويين من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائري؛ كل مستوى اتجاه يشمل توسعة عرض محور 26 يوليو إلى 4 حارات في كل اتجاه، وإضافة مطلع من شارع أحمد عرابي متجهًا إلى 6 أكتوبر، وإضافة منزل من محور 26 يوليو القادم من 6 أكتوبر ومتجهًا إلى المهندسين. 

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وتمّت أيضًا مناقشة مخطط لتطوير محور عمرو بن العاص في حي الهرم بمحافظة الجيزة، يقوم على إنشاء محور مروري يربط بين الطريق الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي في اتجاه المنيب.

 بما يهدف إلى التخفيف على المواطنين في تلك المنطقة التي تعاني كثافات واختناقات مرورية شديدة.

وذلك بالتواكب مع أعمال تطوير محور محمد أنور السادات- ترسا سابقًا- كمحور عرضي داعم لشارعي الهرم وفيصل، والإغلاق المؤقت لشارع الهرم خلال فترة إنشاء المترو، وتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر- ترعة الزمر سابقًا، والذي يشارف على الانتهاء.

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وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد دراسات تفصيلية متكاملة عن كلا المشروعين، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ حتى يتم اتخاذ قرارات بشأن بدء التنفيذ.

وأكد أن تطوير المحاور المرورية أحد الأهداف الرئيسية لإعادة المظهر الحضاري للمدن وتيسير حركة المواطنين ودعم الاقتصاد.

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بقلم صفية حمدي

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