أحدها تراجع 20%.. 5 أسهم سجلت أعلى انخفاضات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم سجلت 5 أسهم بقطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة، أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين 20 ونحو 5%.

وكان السهم الأعلى خسارة، اليوم، حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي- إيه تي ليس-1 متراجعًا 20.29% مغلقًا عند 0.326 جنيه، ثم بي إنفستمنتس القابضة منخفضًا 5.11%، مغلقًا عند 11.510 جنيه.

وثالثًا جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بتراجع 5% مغلقًا عند 2.470 جنيه، ثم رواد السياحة- رواد متراجعًا 4.99% مغلقًا عند 30.110 جنيه، وخامسًا جاء الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة بنسبة 4.98% مغلقًا عند 23.640 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" تعاملاته صاعدًا 0.88% مغلقًا عند مستوى 10010 نقطة، بينما تراجع مؤشر "EGX70" بنسبة 0.61% مغلقًا عند مستوى 2215 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% مغلقًا عند 3156.7 نقطة.