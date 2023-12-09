أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي «جيمني».. مخاوف أن يحل محل البشر

يقول بعض خبراء التكنولوجيا أن أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي “جيمني” لن يحل محل البشر في القريب العاجل، بحسب تقرير لوكالة سي إن بي سي.

وفي عام واحد فقط، تحول الذكاء الاصطناعي من كونه مجرد مادة لأفلام الخيال العلمي إلى استخدامه كأداة لمساعدة البشر في تحسين السيرة الذاتية والتخطيط لقضاء عطلات أوروبية.

ونظراً للتطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي من OpenAI، وجيمني الذي أطلقته جوجل حديثاً، فقد يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الأنظمة قادرة في نهاية المطاف على استبدال البشر تماماً.

لكن يبدو أن العديد من خبراء التكنولوجيا لا يشعرون بالقلق الشديد بشأن حدوث ذلك في أي وقت قريب.

مخاوف بخصوص أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي

يقول ثيو أومتزيغت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة ليموريان لابس: “يمكن للذكاء الاصطناعي بالتأكيد التعرف على قطتك المنزلية، لكنه لن يحل مشكلة الجوع في العالم”.

أحد الأسباب التي تجعل الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر بشكل كامل هو أمر بسيط ومعقد للغاية: الرياضيات.

تعتمد نماذج اللغات الكبيرة، وهي مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي التوليدي، على صيغ رياضية قوية لمعالجة وتحديد الأنماط بكميات هائلة من البيانات لتحويل مطالبات المستخدمين إلى مخرجات نصية أو صورة أو فيديو أو صوت جديدة.

لكن الذكاء البشري يذهب إلى ما هو أبعد من التعرف على الأنماط. ولهذا السبب، تعتبر النماذج الرياضية التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الحالية “بسيطة للغاية نسبيًا”، كما يقول أومتزيغت.

ويقول: “في الوقت الحالي، تتعلم الآلة كيفية التعرف على القطة وكيف ستبدو في الإضاءة المختلفة”. “سيتعين علينا أن نتقدم بشكل أعمق بكثير في فهمنا للأفكار الإبداعية والأخلاق والوعي قبل أن يكون لدينا حتى اللبنات الأساسية للتفكير في كيفية إنشاء ذكاء اصطناعي قادر على القضاء على البشرية.”

السبب الآخر الذي يجعل خبراء التكنولوجيا لا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر هو أنه يكتسب المعرفة بشكل مختلف عن البشر.

وقال جاستن لويس، نائب رئيس الحضانة والهندسة في شركة بريتيش بتروليوم، يوم الخميس خلال حلقة نقاش في قمة الذكاء الاصطناعي نيويورك 2023: “تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل كبير على الارتباط، بدلاً من السببية”.

اختلاف الفنان عن الرسام

بعد معالجة العديد من صور المطر، قد يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي ربط المطر بالسحب لأنه في كل صورة للمطر توجد سحب. ومع ذلك، يتعلم الإنسان أن السحب تنتج المطر، كما يقول جيمس بروسو، أستاذ الفلسفة في جامعة بيس والذي يقوم أيضًا بتدريس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في جامعة ترينتو في إيطاليا.

وأردف: “إن الذكاء الاصطناعي والبشر كلاهما منتجان للمعرفة، تمامًا كما أن النحات والرسام كلاهما فنانان”. “لكنهم سيبقون إلى الأبد، في ذهني، متميزين ومنفصلين. لن يكون أحدهما أفضل من الآخر أبدًا بقدر ما سيكونان مختلفين.”

إن المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر ليست غير مبررة على الإطلاق، ولكن لن تكون الأنظمة وحدها هي التي تتولى المسؤولية.

قال تريفور باك، كبير مسؤولي المنتجات لدى شركة سبيتشماتكس ، خلال حلقة نقاش يوم الخميس في قمة الذكاء الاصطناعي نيويورك 2023: “سيكون هناك بالتأكيد فرق بين أولئك الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي وأولئك الذين لا يستخدمونه”.

وقال: “إذا لم تستخدم الذكاء الاصطناعي، فسوف تواجه صعوبة لأن معظم الأدوار ستستخدم شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي في الطريقة التي يتصرفون بها”.

على سبيل المثال، يرى العديد من خبراء التكنولوجيا حاليًا أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم كأداة تساعد الأشخاص على تعزيز إنتاجيتهم. قد يستخدم مهندس البرمجيات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية مراجعة التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء المحتملة التي ربما غاب عنها هو أو أي إنسان آخر.

وبما أن الذكاء الاصطناعي لا يبدو أنه سيختفي في أي وقت قريب، فإن إحدى أفضل الطرق لدرء المخاوف بشأن استبداله به هي استكشاف كيفية عمل هذه الأنظمة وكيف يمكنها مساعدتك، كما يقول بروسو.

يقول: “الفضول أمر جيد”. “عليك أن تقول: “أنا لست خائفًا مما قد تفعله الآلة بي”. أنا مهتم بما يمكن أن تفعله لي”.