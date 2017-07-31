اتصالات وتكنولوجيا

أحدث قائمة لأسعار هواتف سامسونج‎

محمود جمال : تنشر بوابة المال اليوم الاثنين، أحدث قائمة لأسعار هواتف سامسونج مصر للإلكترونيات، والصادرة اليوم بعد إضافة جهازي j701 و j7 core.