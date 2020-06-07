أحدث قائمة سعرية لهواتف سامسونج خلال يونيو (مستند)

رصدت “المال” أسعار موبايلات سامسونج في السوق المحلية استنادًا لقوائم السعرية الصادرة عن شهر يونيو الحالى.

قدرت أسعار هواتف “Galaxy A10s” بقيمة 2222 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Galaxy A11” بنحو 2400 جنيهًا.

وحددت أسعار موبايلات “Galaxy A20s” بنحو 2799 جنيهًا، وبلغت أجهزة سامسونج “Galaxy A31” نحو 4150 جنيهًا.

وجاءت أسعار موبايلات سامسونج “SAMSUNG Galaxy A51” بقيمة 4999 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Galaxy A71” نحو 6999 جنيهًا.

وتقدم موبايلات “Galaxy M11” بسعر 2449 جنيهًا، وبلغت هواتف “Galaxy M31” نحو 4299 جنيهًا.

سعرت هواتف “Galaxy Note 10 Lite” بقيمة 8999 جنيهًا، وبلغت أجهزة “Galaxy Note 10+” نحو 18 ألفًا و99 جنيهًا.

وسجلت أسعار موبايلات ” SAMSUNG Galaxy S20″ نحو 14ألفًا و999 جنيهًا، وسعرت أجهزة “+Galaxy S20” بقيمة 16 ألفًا و999 جنيهًا.

يذكر أن “سامسونج” احتلت المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعُا للهواتف المحمولة فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 24%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا للإحصائيات الصادرة مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتوضح القائمة التالية؛ قائمة أحدث أسعار هواتف “SAMSUNG” خلال يونيو الحالى: