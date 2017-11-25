أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد خلال نوفمبر

10 – 24 ألف جنيه زيادة بأسعار فوكاس
أحمد عوض
أعلنت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال نوفمبر الحالي، إذ ارتفعت أسعار فورد “فوكاس” – ما بين 10 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات.
وصعدت أسعار فورد فوكاس – الفئة اﻷولى “A/T Trend” إلى 339 ألف جنيه بدلاً من 329 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثانية “A/T Sport” إلى 374 ألف مقابل 360، وصعدت أسعار الفئة الثالثة من فورد فوكاس “A/T Titanim” إلى 424 ألف مقارنة بـ400 خلال أكتوبر الماضي.
وأبقت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “جراند سى ماكس، وفيوجن، وفيستا، وكوجا” – دون أي تغيير، لتتراوح أسعار جراند سى ماكس ما بين 399 و510 ألف لمختلف الفئات، أما عن أسعار “فيوجن” فتتراوح ما بين 480 و625 ألف.
وبلغت أسعار فورد “كوجا”- فئة A/T Trend نحو 535 ألف، وقيمة 664 ألف لفئة A/T Titanim، كما سجلت أسعار “فيستا” نحو 225 ألف جنيه.
يوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد:
العلامة
الطراز
الفئة
أسعار أكتوبر
أسعار نوفمبر
مقدار التغير
فورد
فوكاس
A/T Trend
329
339
10
A/T Sport
360
374
14
A/T Titanim
400
424
24
جراند سي ماكس
A/T Base 7 Seats
399
399
–
A/T F/O 7 Seats
339
339
–
A/T H/L 7 Seats
510
510
–
فيوجن
A/T Trend
480
480
–
A/T Sport
550
550
–
A/T Titanim
625
625
–
فيستا
M/T
225
225
–
كوجا
A/T Trend
535
535
–
A/T Sport
599
599
–
A/T Titanim
664
664
–
إعداد – المال القيمة: بالألف جنيه