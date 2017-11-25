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أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد خلال نوفمبر

10 - 24 ألف جنيه زيادة بأسعار فوكاسأحمد عوضأعلنت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" - وكيل فورد فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال نوفمبر الحالي، إذ ارتفعت أسعار فورد "فوكاس" - ما بين 10 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات.وصعدت أسعار فورد فوكاس - الفئة اﻷولى "A/T Trend" إلى 339 ألف جنيه
25 نوفمبر، 2017 25 نوفمبر، 2017

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10 – 24 ألف جنيه زيادة بأسعار فوكاس


أحمد عوض

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال نوفمبر الحالي، إذ ارتفعت أسعار فورد “فوكاس” – ما بين 10 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وصعدت أسعار فورد فوكاس – الفئة اﻷولى “A/T Trend” إلى 339 ألف جنيه بدلاً من 329 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثانية “A/T Sport” إلى 374 ألف مقابل 360، وصعدت أسعار الفئة الثالثة من فورد فوكاس “A/T Titanim” إلى 424 ألف مقارنة بـ400 خلال أكتوبر الماضي.

وأبقت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “جراند سى ماكس، وفيوجن، وفيستا، وكوجا” – دون أي تغيير، لتتراوح أسعار جراند سى ماكس ما بين 399 و510 ألف لمختلف الفئات، أما عن أسعار “فيوجن” فتتراوح ما بين 480 و625 ألف.

وبلغت أسعار فورد “كوجا”- فئة A/T Trend نحو 535 ألف، وقيمة 664 ألف لفئة A/T Titanim، كما سجلت أسعار “فيستا” نحو 225 ألف جنيه.

يوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد:

العلامة

الطراز

الفئة

أسعار أكتوبر

أسعار نوفمبر

مقدار التغير

فورد

فوكاس

A/T Trend

329

339

10

A/T Sport

360

374

14

A/T Titanim

400

424

24

جراند سي ماكس

A/T Base 7 Seats

399

399

A/T F/O 7 Seats

339

339

A/T H/L 7 Seats

510

510

فيوجن

A/T Trend

480

480

A/T Sport

550

550

A/T Titanim

625

625

فيستا

M/T

225

225

كوجا

A/T Trend

535

535

A/T Sport

599

599

A/T Titanim

664

664

         إعداد – المال                                          القيمة: بالألف جنيه

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