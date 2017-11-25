أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد خلال نوفمبر

10 - 24 ألف جنيه زيادة بأسعار فوكاسأحمد عوضأعلنت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" - وكيل فورد فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال نوفمبر الحالي، إذ ارتفعت أسعار فورد "فوكاس" - ما بين 10 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات.وصعدت أسعار فورد فوكاس - الفئة اﻷولى "A/T Trend" إلى 339 ألف جنيه

10 – 24 ألف جنيه زيادة بأسعار فوكاس





أحمد عوض

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” – وكيل فورد فى مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال نوفمبر الحالي، إذ ارتفعت أسعار فورد “فوكاس” – ما بين 10 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وصعدت أسعار فورد فوكاس – الفئة اﻷولى “A/T Trend” إلى 339 ألف جنيه بدلاً من 329 ألف، ووصلت أسعار الفئة الثانية “A/T Sport” إلى 374 ألف مقابل 360، وصعدت أسعار الفئة الثالثة من فورد فوكاس “A/T Titanim” إلى 424 ألف مقارنة بـ400 خلال أكتوبر الماضي.

وأبقت “أوتو جميل” على أسعار طرازات “جراند سى ماكس، وفيوجن، وفيستا، وكوجا” – دون أي تغيير، لتتراوح أسعار جراند سى ماكس ما بين 399 و510 ألف لمختلف الفئات، أما عن أسعار “فيوجن” فتتراوح ما بين 480 و625 ألف.

وبلغت أسعار فورد “كوجا”- فئة A/T Trend نحو 535 ألف، وقيمة 664 ألف لفئة A/T Titanim، كما سجلت أسعار “فيستا” نحو 225 ألف جنيه.

يوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات فورد:





العلامة الطراز الفئة أسعار أكتوبر أسعار نوفمبر مقدار التغير فورد فوكاس A/T Trend 329 339 10 A/T Sport 360 374 14 A/T Titanim 400 424 24 جراند سي ماكس A/T Base 7 Seats 399 399 – A/T F/O 7 Seats 339 339 – A/T H/L 7 Seats 510 510 – فيوجن A/T Trend 480 480 – A/T Sport 550 550 – A/T Titanim 625 625 – فيستا M/T 225 225 – كوجا A/T Trend 535 535 – A/T Sport 599 599 – A/T Titanim 664 664 –

إعداد – المال القيمة: بالألف جنيه