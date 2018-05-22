أحدث قائمة سعرية لطرازات ألفا روميو خلال مايو

المال - خاص خفضت مجموعة أبو غالى موتورز، موزع سيارات ألفا روميو، أسعار طرازات ميتو وجوليتا بمقدار 16 و66 ألف جنيه بمختلف الفئات خلال مايو الحالى. وتراجعت أسعار "ميتو" فئة "F/O" إلى 399 ألف جنيه بدلا من 420 ألفا، وبلغت…

المال – خاص

خفضت مجموعة أبو غالى موتورز، موزع سيارات ألفا روميو، أسعار طرازات ميتو وجوليتا بمقدار 16 و66 ألف جنيه بمختلف الفئات خلال مايو الحالى.

وتراجعت أسعار “ميتو” فئة “F/O” إلى 399 ألف جنيه بدلا من 420 ألفا، وبلغت أسعار “ميتو” فئة “H/L” إلى 560 ألفا، كما انخفضت أسعار سيارات الفا روميو فئة “Premium” إلى 549 ألفا مقابل 564 ألفا، ووصلت أسعار جوليانا فئة “Luxury” إلى 599 ألفا مقارنة بـ 665 ألف جنيه.

وقدرت أسعار ألفا روميو “ستلفيو” فئة “Turbo AWD” بقيمة مليونا و390 ألفا، وجاءت ستلفيو فئة “Luxury AWD” بسعر 2 مليونا و850 ألفا.

وسجلت أسعار سيارات جوليا فئة “Turbo Base” نحو مليونا و90 الفا، وبلغت أسعار “جوليا” فئة “F/O Turbo” نحو مليونا و350 ألفا، ووصلت أسعار جوليا فئة “H/L Turbo” إلى 2 مليونا و350 ألفا.