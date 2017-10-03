سيــارات

أحدث قائمة سعرية لأوبل وشيفروليه

أحمد عوضأبلغت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، موزعيها بأحدث قائمة سعرية لسيارات شيفروليه وأوبل خلال شهر أكتوبر، رفعت أسعار طرازات أوبل وشيفروليه، بمقدار يتراوح ما بين 1.1 و 15 ألف جنيه بمختلف الفئات.وسجلت أسعار أوبل انسيجنيا ارتفاعًا بمقدار  يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه، لتصل
3 أكتوبر، 2017 3 أكتوبر، 2017

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أحمد عوض

أبلغت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، موزعيها بأحدث قائمة سعرية لسيارات شيفروليه وأوبل خلال شهر أكتوبر، رفعت أسعار طرازات أوبل وشيفروليه، بمقدار يتراوح ما بين 1.1 و 15 ألف جنيه بمختلف الفئات.

وسجلت أسعار أوبل انسيجنيا ارتفاعًا بمقدار  يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه، لتصل أسعار فئة “ايليجانس” مبلغ 480 ألف جنيه بدلا من 465 خلال سبتمبر الماضى، ووصلت أسعار فئة “الهاي لاين” إلى 530 ألف جنيه مقابل 515،و سجلت فئة “توب لاين” منها 600 ألف مقابل 590.

وصعدت أسعار أوبل كورسا بنحو 5 آلاف جنيه، لتصل فئة FL BL، إلى 270 ألف مقابل 265، وبلغت فئة إنجوى 300 ألف مقارنة بـ 295.

فيما أبقت المنصور للسيارات على أسعار طرازاتها من “استرا وكاسكادا وأدم وموكا وميريفا.

وارتفعت أسعار طرازات شيفروليه كروز فئة Base بنحو 5 آلاف جنيه، مسجلة مبلغ 284 ألف بدلا من 279، كما صعدت أسعار أوبترا فئة F/O لنحو 204 ألف مقابل 202.9.

فيما استقرت أسعار طرازات شيفروليه “أفيو، ولانوس، وأوبترا فئة H/L، وكروز فئة H/L” – دون أى تغيير.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار المنصور للسيارات خلال سبتمبر الحالي:

العلامة التجارية

       

الطراز

   

الفئة   

أسعار سبتمبر

       

أسعار أكتوبر

   

مقدار التغير

       

   

نسبة التغير%

       

أوبل

       

   

استرا

   

هاي لاين

325

325

   

توب لاين

   

365

365

   

   

   

إنسيجنيا

ايليجانس

   

465

480

15   

    3.2

هاي لاين

515   

530

   

15   

2.9

   

توب لاين

590

600

10

1.6

   

كاسكادا

   

CC

   

650

650

   

   

   أدم

349

349

–   

–   

   

كورسا

   

FL BL   

   

265

270

   

5

   

1.8

إنجوي

295

300

5

1.6

   

موكا

هاي لاين

369   

369

–   

–   

توب لاين

409   

409

–   

–   

   

ميريفا

فول أوبشن

319   

319

هاي لاين

349   

349

–   

–   

           

       

شيفروليه

       

           

أفيو

   

Base

   

187.8

187.8

   

–   

   

–   

   

FL   

   

197

197

   

–   

   

–   

   

لانوس   

   

F/O   

   

158.4

158.4

   

–   

   

–   

       

أوبترا

       

   

F/O   

   

202.9   

204

   

1.1

   

0.5

   

H/L

   

214

       

214

   

       

   

   

   

كروز

   

Base

   

279

284

   

5

   

1.7

   

H/L   

309   

309

–   

           إعداد – المال                              

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