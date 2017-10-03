أحدث قائمة سعرية لأوبل وشيفروليه

أحمد عوضأبلغت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، موزعيها بأحدث قائمة سعرية لسيارات شيفروليه وأوبل خلال شهر أكتوبر، رفعت أسعار طرازات أوبل وشيفروليه، بمقدار يتراوح ما بين 1.1 و 15 ألف جنيه بمختلف الفئات.وسجلت أسعار أوبل انسيجنيا ارتفاعًا بمقدار يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه، لتصل

أحمد عوض

أبلغت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، موزعيها بأحدث قائمة سعرية لسيارات شيفروليه وأوبل خلال شهر أكتوبر، رفعت أسعار طرازات أوبل وشيفروليه، بمقدار يتراوح ما بين 1.1 و 15 ألف جنيه بمختلف الفئات.

وسجلت أسعار أوبل انسيجنيا ارتفاعًا بمقدار يتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه، لتصل أسعار فئة “ايليجانس” مبلغ 480 ألف جنيه بدلا من 465 خلال سبتمبر الماضى، ووصلت أسعار فئة “الهاي لاين” إلى 530 ألف جنيه مقابل 515،و سجلت فئة “توب لاين” منها 600 ألف مقابل 590.

وصعدت أسعار أوبل كورسا بنحو 5 آلاف جنيه، لتصل فئة FL BL، إلى 270 ألف مقابل 265، وبلغت فئة إنجوى 300 ألف مقارنة بـ 295.

فيما أبقت المنصور للسيارات على أسعار طرازاتها من “استرا وكاسكادا وأدم وموكا وميريفا.

وارتفعت أسعار طرازات شيفروليه كروز فئة Base بنحو 5 آلاف جنيه، مسجلة مبلغ 284 ألف بدلا من 279، كما صعدت أسعار أوبترا فئة F/O لنحو 204 ألف مقابل 202.9.

فيما استقرت أسعار طرازات شيفروليه “أفيو، ولانوس، وأوبترا فئة H/L، وكروز فئة H/L” – دون أى تغيير.





ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار المنصور للسيارات خلال سبتمبر الحالي:

العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار سبتمبر أسعار أكتوبر مقدار التغير نسبة التغير% أوبل استرا هاي لاين 325 325 – – توب لاين 365 365 – إنسيجنيا ايليجانس 465 480 15 3.2 هاي لاين 515 530 15 2.9 توب لاين 590 600 10 1.6 كاسكادا CC 650 650 – – أدم 349 349 – – كورسا FL BL 265 270 5 1.8 إنجوي 295 300 5 1.6 موكا هاي لاين 369 369 – – توب لاين 409 409 – – ميريفا فول أوبشن 319 319 – – هاي لاين 349 349 – – شيفروليه أفيو Base 187.8 187.8 – – FL 197 197 – – لانوس F/O 158.4 158.4 – – أوبترا F/O 202.9 204 1.1 0.5 H/L 214 214 – – كروز Base 279 284 5 1.7 H/L 309 309 – –

إعداد – المال